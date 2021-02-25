Синоптики предсказали холодный март

Погода в марте будет нестабильной, поэтому вполне вероятно, что 15-градусные морозы еще вернутся.

"Первые две декады марта неоднородные, будут еще морозы, будут еще понижения температуры ниже 10-15 градусов. Когда - расскажем за три дня до этого события", - пояснил агентству РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По предварительному прогнозу синоптиков, март не ожидается слишком теплым. Во многих регионах температура будет ниже нормы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Холодный март ожидается в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе, а также на юге европейской территории - в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа.

На Урале температура в марте ожидается в пределах нормы. Также весна вряд ли будет теплой и ранней в столичном регионе. Температура скорее будет в пределах климатической нормы. Как рассказала Паршина, среднемесячная температура в Москве в марте - минус 2,2 градуса.

Обычно в марте в столичном регионе по ночам ноль - минус 5 градусов, а днем - плюс 1-6 градусов. При похолоданиях температура может опускаться до минус 10-15 градусов по ночам. А днем не повышаться выше трех градусов тепла.