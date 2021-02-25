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25.02.2021 09:45
Рубрика: Общество

Синоптики предсказали холодный март

Текст: Ольга Игнатова
Погода в марте будет нестабильной, поэтому вполне вероятно, что 15-градусные морозы еще вернутся.

"Первые две декады марта неоднородные, будут еще морозы, будут еще понижения температуры ниже 10-15 градусов. Когда - расскажем за три дня до этого события", - пояснил агентству РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: iStock
В Гидрометцентре предупредили о стремительном потеплении в регионах

По предварительному прогнозу синоптиков, март не ожидается слишком теплым. Во многих регионах температура будет ниже нормы, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Холодный март ожидается в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе, а также на юге европейской территории - в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа.

На Урале температура в марте ожидается в пределах нормы. Также весна вряд ли будет теплой и ранней в столичном регионе. Температура скорее будет в пределах климатической нормы. Как рассказала Паршина, среднемесячная температура в Москве в марте - минус 2,2 градуса.

Обычно в марте в столичном регионе по ночам ноль - минус 5 градусов, а днем - плюс 1-6 градусов. При похолоданиях температура может опускаться до минус 10-15 градусов по ночам. А днем не повышаться выше трех градусов тепла.

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