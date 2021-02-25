Новости

CBS назвал приоритеты Камалы Харрис во внешней политике США 07:34
Из-за пожаров в горах в префектуре Тотиги объявили эвакуацию 07:14
Премьер Иордании объявил о введении комендантского часа 06:42
Глава Пентагона призвал военнослужащих вакцинироваться от коронавируса 05:56
В Роспотребнадзоре оценили вероятность третьей волны COVID-19 в России 05:32
Мадуро отказался от диалога с ЕС на фоне санкций 05:09
Байден подписал указ об обеспечении поставок критически важных товаров 04:44
Кабмин Чехии попросит парламент продлить в стране режим ЧС 04:26
Иммунолог заявил о невозможности новой волны COVID-19 в Москве 03:58
Адвокат перечислил запреты для собственников жилья 03:54
Пушков объяснил, почему Запад не может отказаться от санкций против РФ 03:36
Постояльцы дома престарелых в Литве заболели COVID-19 после вакцинации 03:20
Байден отменил указ Трампа об ограничении въезда в США для иностранцев 02:52
Для ремонта Капитолия в США потребуется более 30 миллионов долларов 02:50
Власти Финляндии снова введут режим ЧП из-за коронавируса 02:31
Более 30 тысяч человек во Франции заразились коронавирусом за сутки 02:30
Байден ознакомился с докладом спецслужб США об убийстве Хашкаджи 02:08
В Швеции могут ужесточить ограничения из-за риска третьей волны COVID-19 01:42
В Гидрометцентре рассказали о стремительном потеплении в регионах 00:52
РФ потребовала от ОБСЕ удержать Киев от военных авантюр в Донбассе 00:40
Тайгеру Вудсу не будут предъявлять обвинения в опасном вождении 00:28
Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США в связи с коронавирусом 00:19
Берлин прокомментировал отказ компаний от работы с "Северным потоком-2" 24.02.2021
На Камчатке может появиться центр подготовки спортсменов 24.02.2021
Виновную в экологической катастрофе дочку "Норникеля" оштрафовали 24.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
25.02.2021 07:35

На вес золота

В 2020 году спрос на землю в Петербурге вырос в несколько раз
Текст: Светлана Смирнова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 40(8391)
Пандемия пробудила аппетит застройщиков Петербурга к приобретению новых участков - привлекательных пятен становится все меньше. На этом фоне существенно выросла стоимость земли под строительство.

По данным аналитиков, в 2020 году спрос на землю в Петербурге под жилищное строительство по сравнению с прошлым годом вырос в несколько раз. Как сообщили в КЦ "Петербургская Недвижимость", в прошлом году на земельном рынке Петербурга и пригородов реализовано около 400 гектаров земли под строительство 2,3 миллиона квадратных метров жилья. Это в четыре раза больше, чем объем проданной земли за весь 2019 год. Средняя площадь реализованного лота составила 12 гектаров. Эксперты связывают это с переходом на проектное финансирование и ростом спроса на квартиры. Выросла и стоимость земли - в некоторых локациях она увеличилась за этот год от 25 до 145 процентов. По данным аналитиков, цены на жилье растут во всех районах города. Их диапазон зависит от многих показателей: это близость и к метро, и к другим жилмассивам. В лидерах с самыми дорогими участками - Крестовский и Петровский острова, Петроградский, Центральный, Московский, Василеостровский, Выборгский, Калининский, Приморский и Красногвардейский районы. Так, если в прошлом году квадратный метр земли Крестовского острова оценивался в 45-65 тысяч рублей, то в этом году стоимость выросла до 120-150 тысяч рублей. Чуть более скромный рост у Петровского острова: 45-85 тысяч рублей против прежних 25-40 тысяч рублей. В Калининском районе Петербурга вместо 13-17 тысяч рублей за "квадрат"- 20-45 тысяч рублей, в Приморском районе: вместо 10-20 тысяч рублей за "квадрат" - 20-50 тысяч рублей.

Фото: Сергей Михеев
Появились новые угрозы при покупке квартир

Всего на текущий момент в открытом предложении в Петербурге и ближайших пригородах в реализации находится 6,6 тысячи гектаров (409 лотов) под строительство более 45 миллионов квадратных метров жилья. При этом 49 процентов (в гектарах) и 24 процента (от количества лотов) - это предложение на пригородных территориях. И только восемь процентов земель имеют полную градостроительную подготовку, 31 процент не имеют подготовки. При этом участники рынка сетуют еще и на то, что земли рядом с метро и с разрешением на строительство просто нет. По словам главы одной из строительных компаний города Марка Лернера, такие участки были раскуплены еще лет пять назад. "Если пятно пригодно под застройку жильем и апартаментами, землевладелец цену сразу поднимает в полтора-два раза. А вообще земли недостаточно. Ее было недостаточно и десять лет назад, а сейчас просто острый дефицит. На рынке нет участков без компромиссов", - говорит он.

Но тем не менее сделки на земельном рынке происходили. Почти все строительные компании города, входящие в топ-10, в прошлом году сумели пополнить свои земельные банки. "У кого есть деньги - того и земля", - резюмируют участники рынка недвижимости. Самый дорогой по стоимости участок размером в четыре гектара был приобретен застройщиком на Малоохтинском проспекте. По экспертной оценке, участок обошелся покупателю в три миллиарда рублей. Еще одна крупная покупка была совершена на Васильевском острове (цена актива участка площадью 4,2 гектара - 2,2-2,4 миллиарда рублей), в распоряжение девелоперов перешел и участок в четыре гектара на Лиговском проспекте (по оценкам экспертов, актив мог обойтись покупателю почти в 1,3 миллиарда рублей). Крупной сделкой стала также покупка застройщиками 2,2 гектара бывшего завода "Позитрон". Ее эксперты оценили в 0,5-1 миллиард рублей.

Самый дорогой участок размером четыре гектара был приобретен застройщиком на Малоохтинском проспекте — три миллиарда рублей

По мнению директора департамента развития одной из строительных компаний города Сергея Мохнаря, покупать землю - лучшая тактика прохождения кризиса. По его словам, если отказаться от пополнения земельного или проектного портфеля сейчас, то через полтора-два года компания столкнется уже с индивидуальным кризисом. Готовить проекты в кризис более чем оправданно. А дешевой земли в Петербурге уже давно нет. В период ажиотажного спроса частные лица, которым в свое время достались крупные земельные наделы, также взвинтили цены. Как заметил президент одной из строительных групп Эдуард Тиктинский, они на протяжении долгого времени вели переговоры с владельцем земельного участка на территории Ленинградской области. Хозяин земли в ответ на вопрос, по какой цене он хотел бы продать землю, сначала заявил, что хотел бы получить за него два миллиарда рублей. Однако вскоре передумал и заявил о том, что теперь уже хочет три миллиарда.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Какая недвижимость принесет больший доход

Дефицит земельных наделов уже привел к тому, что если раньше в стоимости квадратного метра доля земли составляла 20 процентов, то теперь она выросла вдвое. Эксперты утверждают: этот год должен внести равновесие на земельном рынке, так как рост цен на недвижимость, который и стал драйвером взрывного спроса на участки под застройку, вряд ли будет продолжаться и дальше. Этот факт и сдерживает интерес девелоперов к "спекулятивным" покупкам, которые не подчиняются никакой логике.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В Роспотребнадзоре оценили вероятность третьей волны COVID-19 в России
МИД РФ: Речи о разрыве отношений с ЕС по инициативе Москвы не идет
Пушков объяснил, почему Запад не может отказаться от санкций против РФ
В Госдуму внесены поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов
Адвокат перечислил запреты для собственников жилья