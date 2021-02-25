Пандемия пробудила аппетит застройщиков Петербурга к приобретению новых участков - привлекательных пятен становится все меньше. На этом фоне существенно выросла стоимость земли под строительство.

По данным аналитиков, в 2020 году спрос на землю в Петербурге под жилищное строительство по сравнению с прошлым годом вырос в несколько раз. Как сообщили в КЦ "Петербургская Недвижимость", в прошлом году на земельном рынке Петербурга и пригородов реализовано около 400 гектаров земли под строительство 2,3 миллиона квадратных метров жилья. Это в четыре раза больше, чем объем проданной земли за весь 2019 год. Средняя площадь реализованного лота составила 12 гектаров. Эксперты связывают это с переходом на проектное финансирование и ростом спроса на квартиры. Выросла и стоимость земли - в некоторых локациях она увеличилась за этот год от 25 до 145 процентов. По данным аналитиков, цены на жилье растут во всех районах города. Их диапазон зависит от многих показателей: это близость и к метро, и к другим жилмассивам. В лидерах с самыми дорогими участками - Крестовский и Петровский острова, Петроградский, Центральный, Московский, Василеостровский, Выборгский, Калининский, Приморский и Красногвардейский районы. Так, если в прошлом году квадратный метр земли Крестовского острова оценивался в 45-65 тысяч рублей, то в этом году стоимость выросла до 120-150 тысяч рублей. Чуть более скромный рост у Петровского острова: 45-85 тысяч рублей против прежних 25-40 тысяч рублей. В Калининском районе Петербурга вместо 13-17 тысяч рублей за "квадрат"- 20-45 тысяч рублей, в Приморском районе: вместо 10-20 тысяч рублей за "квадрат" - 20-50 тысяч рублей.

Всего на текущий момент в открытом предложении в Петербурге и ближайших пригородах в реализации находится 6,6 тысячи гектаров (409 лотов) под строительство более 45 миллионов квадратных метров жилья. При этом 49 процентов (в гектарах) и 24 процента (от количества лотов) - это предложение на пригородных территориях. И только восемь процентов земель имеют полную градостроительную подготовку, 31 процент не имеют подготовки. При этом участники рынка сетуют еще и на то, что земли рядом с метро и с разрешением на строительство просто нет. По словам главы одной из строительных компаний города Марка Лернера, такие участки были раскуплены еще лет пять назад. "Если пятно пригодно под застройку жильем и апартаментами, землевладелец цену сразу поднимает в полтора-два раза. А вообще земли недостаточно. Ее было недостаточно и десять лет назад, а сейчас просто острый дефицит. На рынке нет участков без компромиссов", - говорит он.

Но тем не менее сделки на земельном рынке происходили. Почти все строительные компании города, входящие в топ-10, в прошлом году сумели пополнить свои земельные банки. "У кого есть деньги - того и земля", - резюмируют участники рынка недвижимости. Самый дорогой по стоимости участок размером в четыре гектара был приобретен застройщиком на Малоохтинском проспекте. По экспертной оценке, участок обошелся покупателю в три миллиарда рублей. Еще одна крупная покупка была совершена на Васильевском острове (цена актива участка площадью 4,2 гектара - 2,2-2,4 миллиарда рублей), в распоряжение девелоперов перешел и участок в четыре гектара на Лиговском проспекте (по оценкам экспертов, актив мог обойтись покупателю почти в 1,3 миллиарда рублей). Крупной сделкой стала также покупка застройщиками 2,2 гектара бывшего завода "Позитрон". Ее эксперты оценили в 0,5-1 миллиард рублей.

Самый дорогой участок размером четыре гектара был приобретен застройщиком на Малоохтинском проспекте — три миллиарда рублей

По мнению директора департамента развития одной из строительных компаний города Сергея Мохнаря, покупать землю - лучшая тактика прохождения кризиса. По его словам, если отказаться от пополнения земельного или проектного портфеля сейчас, то через полтора-два года компания столкнется уже с индивидуальным кризисом. Готовить проекты в кризис более чем оправданно. А дешевой земли в Петербурге уже давно нет. В период ажиотажного спроса частные лица, которым в свое время достались крупные земельные наделы, также взвинтили цены. Как заметил президент одной из строительных групп Эдуард Тиктинский, они на протяжении долгого времени вели переговоры с владельцем земельного участка на территории Ленинградской области. Хозяин земли в ответ на вопрос, по какой цене он хотел бы продать землю, сначала заявил, что хотел бы получить за него два миллиарда рублей. Однако вскоре передумал и заявил о том, что теперь уже хочет три миллиарда.

Дефицит земельных наделов уже привел к тому, что если раньше в стоимости квадратного метра доля земли составляла 20 процентов, то теперь она выросла вдвое. Эксперты утверждают: этот год должен внести равновесие на земельном рынке, так как рост цен на недвижимость, который и стал драйвером взрывного спроса на участки под застройку, вряд ли будет продолжаться и дальше. Этот факт и сдерживает интерес девелоперов к "спекулятивным" покупкам, которые не подчиняются никакой логике.