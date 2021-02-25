Эксперты российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали более 94 тысяч вакансий, открытых в Санкт-Петербурге с начала года. Выяснилось, что в январе 2021-го по сравнению с тем же месяцем в 2020-м выросло число вакансий на 20 процентов. Средняя январская заработная плата в Петербурге выросла по сравнению с декабрем и составляет почти 60 000 рублей, что на 29 процентов выше, чем средняя зарплата специалиста по стране.

Самыми востребованными являются специалисты по продажам - это каждая пятая вакансия в городе. Множество работодателей набирают на работу ИТ-специалистов (инженеров, разработчиков, аналитиков, тестировщиков, системных администраторов). Еще одна сфера, где работодатели разместили с начала года большое количество вакансий, - производство, здесь требуются инженеры-конструкторы, инженеры-схемотехники, технологи, программисты АСУ ТП, металлурги, судостроители, экологи.

Отметим, что по сравнению с началом 2020 года на данный момент наблюдается активный рост числа вакансий в одной из самых пострадавших из-за пандемии сфер. За год количество вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе выросло на 58 процентов.

При этом сами соискатели стали менее активными: динамика резюме с начала года снизилась на семь процентов по сравнению с концом 2020 года. При этом, если сравнивать с январем 2020-го, то число резюме в городе приросло на два процента. Ожидаемая зарплата в резюме соискателей - более 57 000 рублей, что выше среднероссийской на три процента.

С начала года в городе петербуржцы опубликовали более 500 000 резюме. В топ самых популярных у местных соискателей вошли сферы "начало карьеры", "продажи", "административный персонал", "ИТ, телеком", "производство". Меньше всего резюме было опубликовано в сфере страхования, консультирования и услуг, оказываемых домашним персоналом.

Если обратить внимание на график работы, то большинство соискателей интересует работа на полный рабочий день, пользуется популярностью также гибкий график, при этом почти 100 000 петербуржцев в своих резюме указали готовность работать в дистанционном формате. Примечательно, что по сравнению с концом 2020 года количество россиян, желающих переехать в Северную столицу на заработки и указавших в своих резюме возможность переезда, выросло ровно на четверть.

Как выяснили эксперты, уровень конкуренции за рабочие места в Санкт-Петербурге постепенно снижается: в январе этого года на одну вакансию приходилось 7,7 резюме при норме в пять-шесть. По сравнению с декабрем прошлого года этот показатель упал на 0,5 пункта, а в январе 2020-го конкуренция была еще выше - 9,1 резюме на вакансию. Высокая конкуренция за рабочие места сохраняется в тех же сферах, что и в конце 2020-го: среди госслужащих и представителей высшего менеджмента, начинающих специалистов и студентов, представителей сферы искусства и массмедиа, юристов, а также соискателей из сферы административного персонала.

Справка "РГ"

Средняя зарплата в Санкт-Петербурге в 2020 году составила 66 271 рубль, согласно данным Росстата. Основной заработок петербуржцы получают в сферах торговли, финансов, промышленности, транспорта и связи.