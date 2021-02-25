Новости

В Японии допустили возможность приостановки эстафеты олимпийского огня 09:30
До +4 прогреется воздух в Москве 25 февраля 09:21
Финляндия намерена ввести режим ЧС из-за коронавируса 09:20
Лжеэлектрики обманом вынуждали москвичей оплачивать ремонт 09:17
IATA запустит цифровой паспорт прививок от COVID-19 в авиаотрасли 09:13
В уральском поселке в буран начали промерзать дома после капремонта 09:11
CBS назвал приоритеты Камалы Харрис во внешней политике США 07:34
Из-за пожаров в горах в префектуре Тотиги объявили эвакуацию 07:14
Премьер Иордании объявил о введении комендантского часа 06:42
Глава Пентагона призвал военнослужащих вакцинироваться от коронавируса 05:56
В Роспотребнадзоре оценили вероятность третьей волны COVID-19 в России 05:32
Мадуро отказался от диалога с ЕС на фоне санкций 05:09
Байден подписал указ об обеспечении поставок критически важных товаров 04:44
Кабмин Чехии попросит парламент продлить в стране режим ЧС 04:26
Иммунолог заявил о невозможности новой волны COVID-19 в Москве 03:58
Адвокат перечислил запреты для собственников жилья 03:54
Пушков объяснил, почему Запад не может отказаться от санкций против РФ 03:36
Постояльцы дома престарелых в Литве заболели COVID-19 после вакцинации 03:20
Байден отменил указ Трампа об ограничении въезда в США для иностранцев 02:52
Для ремонта Капитолия в США потребуется более 30 миллионов долларов 02:50
Власти Финляндии снова введут режим ЧП из-за коронавируса 02:31
Более 30 тысяч человек во Франции заразились коронавирусом за сутки 02:30
Байден ознакомился с докладом спецслужб США об убийстве Хашкаджи 02:08
В Швеции могут ужесточить ограничения из-за риска третьей волны COVID-19 01:42
В Гидрометцентре предупредили о стремительном потеплении в регионах 00:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
25.02.2021 08:23

Продажники в цене

В Петербурге зарплата профессионалов выше, чем в большинстве городов страны
Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 40(8391)
Эксперты российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали более 94 тысяч вакансий, открытых в Санкт-Петербурге с начала года. Выяснилось, что в январе 2021-го по сравнению с тем же месяцем в 2020-м выросло число вакансий на 20 процентов. Средняя январская заработная плата в Петербурге выросла по сравнению с декабрем и составляет почти 60 000 рублей, что на 29 процентов выше, чем средняя зарплата специалиста по стране.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
В России появится единый рынок труда

Самыми востребованными являются специалисты по продажам - это каждая пятая вакансия в городе. Множество работодателей набирают на работу ИТ-специалистов (инженеров, разработчиков, аналитиков, тестировщиков, системных администраторов). Еще одна сфера, где работодатели разместили с начала года большое количество вакансий, - производство, здесь требуются инженеры-конструкторы, инженеры-схемотехники, технологи, программисты АСУ ТП, металлурги, судостроители, экологи.

Отметим, что по сравнению с началом 2020 года на данный момент наблюдается активный рост числа вакансий в одной из самых пострадавших из-за пандемии сфер. За год количество вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе выросло на 58 процентов.

При этом сами соискатели стали менее активными: динамика резюме с начала года снизилась на семь процентов по сравнению с концом 2020 года. При этом, если сравнивать с январем 2020-го, то число резюме в городе приросло на два процента. Ожидаемая зарплата в резюме соискателей - более 57 000 рублей, что выше среднероссийской на три процента.

С начала года в городе петербуржцы опубликовали более 500 000 резюме. В топ самых популярных у местных соискателей вошли сферы "начало карьеры", "продажи", "административный персонал", "ИТ, телеком", "производство". Меньше всего резюме было опубликовано в сфере страхования, консультирования и услуг, оказываемых домашним персоналом.

Если обратить внимание на график работы, то большинство соискателей интересует работа на полный рабочий день, пользуется популярностью также гибкий график, при этом почти 100 000 петербуржцев в своих резюме указали готовность работать в дистанционном формате. Примечательно, что по сравнению с концом 2020 года количество россиян, желающих переехать в Северную столицу на заработки и указавших в своих резюме возможность переезда, выросло ровно на четверть.

Как выяснили эксперты, уровень конкуренции за рабочие места в Санкт-Петербурге постепенно снижается: в январе этого года на одну вакансию приходилось 7,7 резюме при норме в пять-шесть. По сравнению с декабрем прошлого года этот показатель упал на 0,5 пункта, а в январе 2020-го конкуренция была еще выше - 9,1 резюме на вакансию. Высокая конкуренция за рабочие места сохраняется в тех же сферах, что и в конце 2020-го: среди госслужащих и представителей высшего менеджмента, начинающих специалистов и студентов, представителей сферы искусства и массмедиа, юристов, а также соискателей из сферы административного персонала.

Справка "РГ"

Средняя зарплата в Санкт-Петербурге в 2020 году составила 66 271 рубль, согласно данным Росстата. Основной заработок петербуржцы получают в сферах торговли, финансов, промышленности, транспорта и связи.

Самозанятыми стали уже почти два миллиона россиян
В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Рынок труда

Главное сегодня

В Роспотребнадзоре оценили вероятность третьей волны COVID-19 в России
МИД РФ: Речи о разрыве отношений с ЕС по инициативе Москвы не идет
Пушков объяснил, почему Запад не может отказаться от санкций против РФ
В Госдуму внесены поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов
Адвокат перечислил запреты для собственников жилья