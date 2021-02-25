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25.02.2021 16:31
Рубрика: Культура

В Поморье записали на видео чтение рассказов Федора Абрамова

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В Архангельской области 26 февраля пройдет областной день чтения "Живое слово Абрамова", посвященный творчеству известного писателя, уроженца северной деревни Веркола.

Фото: Марина Ледяева / РГ
Архангельская премьера видеокниги по Абрамову завершила год писателя

Как сообщили в централизованной библиотечной системе Архангельска, в акции примут участие читатели и сотрудники библиотек, школьники, земляки Федора Абрамова из Пинежского района Поморья, а также поклонники его творчества из Холмогорского, Плесецкого, Устьянского и Котласского районов области.

Весь день на сайте архангельской библиотечной системы и ее странице в соцсети "ВКонтакте" будут появляться видеозаписи чтения абрамовской прозы. Прозвучат произведения из циклов "Трава-мурава" и "Из рассказов Алены Даниловны", а также "Были-небыли", "Потомок Джима", "Пролетали лебеди" и многие другие.

Абрамовские дни пройдут и в областной научной библиотеке имени Добролюбова. Они начнутся 28 февраля и завершатся только в мае.

Обширную программу откроет обзор книг, изданных к столетию писателя, которое отмечалось в прошлом году. Каждый месяц на встречах "Читаем Абрамова" можно будет послушать его произведения в исполнении профессиональных чтецов и любителей. В программу также войдут лекции ученых-филологов, обсуждения абрамовской прозы, которая остается актуальной и сегодня, экскурсии по музейным экспозициям Добролюбовки "Кабинет Федора Абрамова" и "Чистая книга", а также по выставке "Писатель, которого не хватает".

Федор Абрамов родился 29 февраля 1920 года в деревне Веркола Архангельской губернии. Каждый год в конце февраля и начале марта в Поморье, Петербурге и других уголках страны проходят памятные события, посвященные писателю и его творчеству.

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