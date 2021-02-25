В СЗФО досрочно расселят аварийные дома в рамках нацпроекта

Программа расселения жилья, признанного аварийным до 2017 года, завершится досрочно. Если раньше планировалось выполнить все мероприятия до 1 сентября 2025-го, сейчас это необходимо сделать к 2024-му.

Расселение "аварийки" идет в нашей стране в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Согласно ускоренному плану, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, в 2021-м российские регионы должны обеспечить качественными квадратными метрами 130 тысяч жителей аварийных домов. Это примерно на 20 процентов больше, чем изначально предусматривали целевые показатели нацпроекта.

Калининградская область уже представила в Фонд ЖКХ дополнительную заявку на финансирование мероприятий в 2021-2022 годах и получила положительный ответ. Речь идет о 256,5 миллиона рублей. С учетом ранее одобренной поддержки объем финансирования текущего этапа за счет средств госкорпорации превысит 717,1 миллиона. Еще 274,9 миллиона рублей составит доля региона.

Деньги направят на переселение 644 человек из непригодных для проживания домов общей площадью 10,1 тысячи квадратных метров. Мероприятия пройдут на территории десяти муниципалитетов - Калининграда, Гвардейского, Гурьевского, Неманского, Янтарного, Балтийского, Черняховского, Полесского, Зеленоградского и Советского городских округов.

- Муниципальным образованиям, не имеющим готового жилого фонда для расселения граждан, необходимо активизировать работу по формированию земельных участков под строительство многоквартирных домов с наличием инженерной инфраструктуры, - подчеркнул министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз. - А также провести мониторинг вторичного и первичного рынков.

Работы по расселению жилья, признанного аварийным до 2017 года, идут по всей стране два года. В 2019-м Калининградская область перевыполнила план в шесть раз, в 2020-м здесь также расселили больше непригодных для проживания "квадратов", чем планировали. Дело в том, что работа с застройщиками в эксклаве началась в 2017 году, задолго до старта нацпроекта.

Власти предоставили предпринимателям подробную информацию: в каком количестве квартир будут нуждаться муниципальные образования, какой они должны быть площади. Строительные компании доверились чиновникам и заранее запустили проекты в реализацию. В результате регион не столкнулся с ситуацией, когда на вторичном рынке нет нужного жилья.

Для отдельных муниципалитетов Республики Коми проблема дефицита жилья на вторичном рынке оказалась актуальной. Речь идет, к примеру, о Сыктывдинском районе. В прошлом году из 81 аукциона по покупке квартир, которые инициировали муниципальные власти, состоялись только 29.

- В таких условиях район делает ставку на новое строительство, - рассказала руководитель администрации Сыктывдина Любовь Доронина на рабочем совещании в комитете Государственного совета Республики Коми по бюджету, налогам и экономической политике.

Так или иначе, по итогам 2020 года региону удалось перевыполнить план по ликвидации "аварийки". Новое жилье получили 940 человек - на шесть процентов больше, чем предполагалось изначально. Общая площадь расселенных домов составила 17,3 тысячи квадратных метров - плюс семь процентов к плановому показателю.

В списке регионов, в которых переселение граждан из аварийного жилья идет опережающими темпами, оказалась и Архангельская область. Новоселье в прошлом году отпраздновали 4,2 тысячи жителей Поморья - при плане в 3,9 тысячи человек.

- Общий подход федерального центра такой: если регион готов быстрее запланированного срока выполнить свои обязательства перед гражданами, финансирование в этом случае может быть перестроено на более ранний срок, - отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин. - И если в итоге семья, ожидающая квартиру много лет, получит ее пусть на несколько недель раньше, это будет хороший результат, к этому надо стремиться.

Прямая речь

Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ:

- Нам нужно перенести средства, которые запланированы на 2024 год, на 2021-2022 годы. Пока деньги у нас есть. Мы перенесли 50 миллиардов рублей, сейчас нужно перекинуть 58 миллиардов. И еще. Мы боремся за ритмичность финансирования, чтобы 10-процентный секвестр, который был объявлен, нас не коснулся.