Новости

Прошла презентация базы данных жертв польских повстанцев 19:59
В ОНК подтвердили, что Навальный этапирован в колонию 19:55
Студента-тиктокера отчислили из вуза после танцев на Мамаевом кургане 19:50
В Болгарии предложили вручить Алле Пугачевой премиальные 150 евро 19:36
Мясникович и Рогозин обсудили вопросы кооперации в космической деятельности 19:33
Государственными грантами воспользовалось 278 ИТ-компаний 19:30
Росстат: Средние розничные цены на бензин в январе выросли на 1% 19:01
Вышел русский трейлер нового мультфильма Pixar "Лука" 18:55
ЦБ установил факты манипулирования акциями "Газпрома" и Сбербанка 18:51
Один из создателей "Винни-Пуха" Владимир Зуйков умер от COVID 18:46
Суд на Украине заблокировал более 400 сайтов 18:45
Лидерами по деструктивному контенту правозащитники назвали Twitter и Facebook 18:30
Жителям Подмосковья порекомендовали не ходить под крышами и козырьками 18:13
На Кубе началось массовое производство второй вакцины от COVID-19 17:53
Пассажирские авиаперевозки выросли в январе 17:38
Объявлена дата выхода сериала "Вампиры средней полосы" 17:31
"Спартак" не продаст Бакаева в "Динамо" 17:30
Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве в конце зимы и начале весны 17:24
Четверть доходов ВШЭ направят на поддержку студентов 17:20
Вышел русский трейлер "Армии мертвецов" Зака Снайдера 17:16
Пашинян призвал все политические силы Армении к диалогу 17:14
На строительство дорог дополнительно выделено 100 млрд рублей 17:12
Гнезда ос помогли увидеть древнейший рисунок кенгуру 17:12
Синоптики пообещали москвичам "метеорологические качели" 17:11
Сергей Шойгу провел переговоры с главой минобороны Киргизии 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
25.02.2021 19:00
Рубрика: Культура

Территория искусства

В 2023 году в трех городах России откроются филиалы ведущих театров и музеев страны
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8392)
Уже в сентябре этого года начнут работать образовательные площадки новых культурных центров, которые возводятся по поручению президента в Калининграде, Владивостоке, Кемерове и Севастополе. А филиалы ведущих российских театров и музеев примут первых посетителей в конце 2023 года.
Одной из тем Балтийского культурного форума стало создание образовательных и музейных комплексов. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области Одной из тем Балтийского культурного форума стало создание образовательных и музейных комплексов. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Одной из тем Балтийского культурного форума стало создание образовательных и музейных комплексов. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Кто будет учиться и работать в новых комплексах? Эти и другие вопросы обсудили эксперты третьего Балтийского культурного форума. Он открылся вчера в Калининградской области.

Фото: istock
В Москве откроется Музей истории литературы XX века

С приветственным словом к участникам обратилась министр культуры РФ Ольга Любимова. Она не смогла прилететь в Светлогорск и записала видеообращение, затронув важную для всех работников культуры тему - работу отрасли в период пандемии.

"Есть понимание, - сказала она, - что нужны не разовые решения, а стратегический подход к созданию новых форматов взаимодействия культурных институций и любителей искусства. Поэтому в повестку форума включены темы цифровизации культуры, создания условий для развития творческого потенциала населения, музейной безопасности, творческого образования и развития библиотечной отрасли".

Заказчиком масштабного строительства выступает Фонд "Национальное культурное наследие", созданный по решению президента.

Фото: Александр Иванишин
В Театре им. Пушкина - новый спектакль Евгения Гришковца

"Очень важно, чтобы только что построенные здания музеев простояли со всеми запущенными системами как минимум два, а еще лучше четыре сезона, - пояснила президент Фонда Наталья Волынская. - Это позволит настроить температурно-влажностный режим и создать прочие необходимые условия. Поэтому мы надеемся достроить и запустить все системы к началу 2023-го, чтобы к концу года иметь возможность выставлять в культурных центрах особо ценные экспонаты".

О каких же культурных центрах идет речь? В Калининграде откроются филиалы Большого театра и Третьяковской галереи, во Владивостоке - Мариинки, Эрмитажа, Третьяковки, Русского музея, в Кемерове - Мариинского театра и Русского музея. А еще в этих трех городах заработают филиалы легендарных российских высших школ, выпускающих сценаристов, музыкантов, хореографов. А в Севастополе создадут собственный театр оперы и балета и хореографическую академию.

Жители Калининграда, Владивостока, Кемерова смогут посещать Большой театр, Мариинку, Эрмитаж, Третьяковку и Русский музей

Красной нитью через все дискуссии форума прошла тема подготовки кадров. По словам гендиректора Большого театра Владимира Урина, создание театра - это не только строительство его здания. "Нам предстоит создать театральный коллектив, а это очень непростой процесс, - обратился Владимир Урин к участникам форума. - Я настраиваю вас на серьезную работу, которая нас ждет в ближайшие годы".

Что касается образовательных комплексов, то в существующих помещениях они уже работают. В этом году юные ученики и их педагоги должны переехать в новые центры. "Дети учатся в филиале Центральной музыкальной школы при Московской консерватории имени Чайковского, Московской государственной академии хореографии. Студенты, маленькие и не очень маленькие, уже приступили к занятиям. И они с нетерпением ждут возможности обживать новые современные здания, которые мы для них строим", - резюмировала Наталья Волынская.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Культура Театр Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Сибирь СЗФО Калининградская область Калининград ДФО Приморский край Владивосток СФО Кемеровская область Кемерово

Главное сегодня

Правительство отложило введение новых правил техосмотра
Песков заявил об отсутствии разговоров в Кремле о переносе думских выборов
Минобороны РФ: Пашиняна ввели в заблуждение о применении "Искандеров" в Карабахе
В ГД внесен проект об отмене ограничений для инвалидов на получение пособий
За сутки в России подтверждено 11 198 случаев COVID-19 в 85 регионах
120 лет назад Льва Толстого "отлучили" от Церкви
Каким фестивалям нужна сегодня господдержка и почему