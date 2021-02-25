Уже в сентябре этого года начнут работать образовательные площадки новых культурных центров, которые возводятся по поручению президента в Калининграде, Владивостоке, Кемерове и Севастополе. А филиалы ведущих российских театров и музеев примут первых посетителей в конце 2023 года.

Кто будет учиться и работать в новых комплексах? Эти и другие вопросы обсудили эксперты третьего Балтийского культурного форума. Он открылся вчера в Калининградской области.

С приветственным словом к участникам обратилась министр культуры РФ Ольга Любимова. Она не смогла прилететь в Светлогорск и записала видеообращение, затронув важную для всех работников культуры тему - работу отрасли в период пандемии.

"Есть понимание, - сказала она, - что нужны не разовые решения, а стратегический подход к созданию новых форматов взаимодействия культурных институций и любителей искусства. Поэтому в повестку форума включены темы цифровизации культуры, создания условий для развития творческого потенциала населения, музейной безопасности, творческого образования и развития библиотечной отрасли".

Заказчиком масштабного строительства выступает Фонд "Национальное культурное наследие", созданный по решению президента.

"Очень важно, чтобы только что построенные здания музеев простояли со всеми запущенными системами как минимум два, а еще лучше четыре сезона, - пояснила президент Фонда Наталья Волынская. - Это позволит настроить температурно-влажностный режим и создать прочие необходимые условия. Поэтому мы надеемся достроить и запустить все системы к началу 2023-го, чтобы к концу года иметь возможность выставлять в культурных центрах особо ценные экспонаты".

О каких же культурных центрах идет речь? В Калининграде откроются филиалы Большого театра и Третьяковской галереи, во Владивостоке - Мариинки, Эрмитажа, Третьяковки, Русского музея, в Кемерове - Мариинского театра и Русского музея. А еще в этих трех городах заработают филиалы легендарных российских высших школ, выпускающих сценаристов, музыкантов, хореографов. А в Севастополе создадут собственный театр оперы и балета и хореографическую академию.

Жители Калининграда, Владивостока, Кемерова смогут посещать Большой театр, Мариинку, Эрмитаж, Третьяковку и Русский музей

Красной нитью через все дискуссии форума прошла тема подготовки кадров. По словам гендиректора Большого театра Владимира Урина, создание театра - это не только строительство его здания. "Нам предстоит создать театральный коллектив, а это очень непростой процесс, - обратился Владимир Урин к участникам форума. - Я настраиваю вас на серьезную работу, которая нас ждет в ближайшие годы".

Что касается образовательных комплексов, то в существующих помещениях они уже работают. В этом году юные ученики и их педагоги должны переехать в новые центры. "Дети учатся в филиале Центральной музыкальной школы при Московской консерватории имени Чайковского, Московской государственной академии хореографии. Студенты, маленькие и не очень маленькие, уже приступили к занятиям. И они с нетерпением ждут возможности обживать новые современные здания, которые мы для них строим", - резюмировала Наталья Волынская.