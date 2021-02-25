Накануне празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня аналитики компании "Яндекс. Маркет" опросили жителей Ростова-на-Дону, чтобы узнать, какие подарки наиболее популярны.

Фото: Ирина Теплова/РГ

Как оказалось, чаще всего ростовчане одаривают супругов, родителей или других родственников, а вот друзьям и коллегам презенты достаются в три раза реже. Причем дарители стараются проявить креатив. Только 23 процента мужчин и 15 процентов женщин признались, что на 23 февраля и 8 марта они выбирают "что-то стандартное".

Среди самых желанных подарков на День защитника Отечества мужчины называют деньги и инструменты.

Кстати, чем старше респонденты, тем охотнее они предпочитают деньгам инструменты, а также гаджеты, алкоголь и парфюмерию. Выяснилось, что алкоголь, инструменты и особенно парфюмерию женщины дарят мужчинам довольно часто. Деньги и гаджеты - сравнительно редко.

Женщины на 8 Марта в основном получают именно то, что отметили в опроснике: цветы, парфюмерию и украшения. Правда, мужчины не всегда додумываются предложить им ужин в ресторане или развлекательный квест. Зато в большом количестве преподносят сладости, которые в топе дамских желаний занимают только восьмое место.

Парфюмерию заметно чаще, чем кому-либо еще, дарят супругам, инструменты - отцам, цветы - матерям. Другие родственники получают крем для бритья, родственницы - текстиль для дома. Коллегам-мужчинам принято дарить алкоголь, коллегам-женщинам - кондитерские изделия.