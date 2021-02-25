Глава Крыма оценил обвинения Киева в "несоблюдении обычаев войны"

Украинские чиновники в собственных головах и кабинетах ведут войну с Крымом.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал глава РК Сергей Аксенов, комментируя выдвинутые так называемой "прокуратурой АР Крым" против него и спикера Госсовета республики Владимира Константинова обвинения в "нарушении законов и обычаев ведения войны".

Аксенов допустил, что украинские чиновники таким образом за счет налогоплательщиков ошалело соревнуются "в степени маразма", и заверил, что никакой войны с Украиной власти Крыма не ведут.

Глава республики подчеркнул, что результатом его и Константинова "преступных", по версии Киева, действий стали мир и согласие в Крыму, а также успешное развитие экономики и инфраструктуры. В то время как на Украине действительно продолжается гражданская война с тысячами погибших, царит беззаконие, уничтожена экономика, а десятки миллионов украинцев ввергнуты в нищету.

- Именно Украина нарушает главный закон войны: не трогать мирное население, - отметил Аксенов.

Вместе с тем он выразил уверенность, что в обозримой исторической перспективе украинский народ освободит собственную страну от бандеровских оккупантов.