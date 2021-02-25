Круизы по Черному и Азовскому морям планируют возобновить летом

Туристические компании анонсировали открытие морских путешествий в летнем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

В июне теплоход "Князь Владимир" отправится в круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи. Во время путешествия пассажирам проведут яркие шоу-программы на борту и познавательные экскурсии во время стоянок. Новинками сезона станут кинотеатр и мюзикл в открытом море, а также приключенческие квесты.

Теплоход "Мустай Карим" совершит шесть путешествий из Ростова-на-Дону и Анапы. Также судно выполнит три оборотных круиза со стоянками в Ростове-на-Дону, Азове, Порте Кавказ, Новороссийске и Анапе. Кстати, теплоход пройдет через Керченский пролив под Крымским мостом.

Как сообщили в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия, при благоприятной эпидемиологической ситуации в порты Краснодарского края зайдут зарубежные лайнеры. В планах международных круизов 12 заходов судов в Сочи и два - в Новороссийск. Иностранные лайнеры не заходили в эти города с 2018 года.