Крымских татар рассмешил билборд "Крим це Украина" у посольства РФ в Киеве

Крымские татары назвали бессмысленной иллюзией вывешенный в Киеве у здания посольства России билборд с надписью "Крым - это Украина!", появившийся по инициативе Службы безопасности Украины.

- Спецслужбы Украины демонстрируют невероятную смекалку и хладнокровную отвагу, выставляя баннер у посольства России, - считает председатель "Региональной национально-культурной автономии крымских татар Республики Крым" Эйваз Умеров. - Непонятно одно: это они напоминают гражданам Украины о виртуальной принадлежности полуострова незалежной или же сотрудникам госбезопасности на заметку?

Как отметил Умеров, вне зависимости от целей этого баннера, у крымчан и в целом у россиян он вызывает лишь улыбку, а порой и смех.

- Крым - Россия уже семь лет! - констатирует Умеров - Ну а украинским Крым останется лишь на билборде и, возможно, в трусливых головах некоторых артистов и клоунов, президента и политиков Украины.