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25.02.2021 10:56
Рубрика: Общество

На Кубани охотник незаконно убил более 200 лесных голубей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Туапсинском районе Кубани браконьер убил от 200 до 250 особей голубя-вяхиря, что является грубейшим нарушением законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости
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Причем об инциденте представители ведомства узнали из социальных сетей. На снимке видно, как охотник позирует с ружьем около массы убитых птиц.

В результате объектам животного мира причинен особо крупный ущерб. Его сумма может составить от 360 до 750 тысяч рублей. Ответственность предусмотрена статьей 258 УК РФ.

Сотрудник министерства природных ресурсов Кубани подал заявление в ОМВД России по Туапсинскому району об установлении личности виновного в незаконной добыче и привлечении его к уголовной ответственности.

Справка "РГ"

Вяхирь, или витютень - вид птиц рода голубей. Они гнездятся в умеренных широтах Европы и Западной Сибири, а также в Северо-Западной Африке. В зависимости от района обитания ведут оседлый или перелетный образ. Во многих местах считаются немногочисленными птицами.

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