Поезда из Мурманска в Крым запустят в мае

Прямой поезд Симферополь - Мурманск начнет курсировать в мае, сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".

Первый состав отправится из Симферополя 24 мая в 1:15 и прибудет в Мурманск 27 мая, в 22:50. В обратном направлении первый поезд пойдет 28 мая в 19:10 и прибудет в Симферополь 1 июня в 15:40.

Состав будет ходить раз в 9 дней. В пути он проследует через Кандалакшу, Обозерск, Вологду, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пензу, Ртищево, Поворино, Ростов.

В составе поездов купейные и плацкартные вагоны с современным оборудованием. Все места оснащены личным освещением с двумя режимами, розетками и USB-разъемами для подзарядки мобильных устройств. В автоматическом режиме работает климат-контроль. В вагонах имеются биотуалеты. В пути пассажиры смогут полюбоваться видами Крымского моста, который поезд будет проходить в светлое время суток, уточнили в компании.

Билеты на поезд будут продавать за 90 суток до отправления. Они доступны на официальном сайте компании-перевозчика без дополнительных сборов, а также в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, в кассах и на сайтах агентов продаж.