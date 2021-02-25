В многоэтажке Симферополя женщина с детьми отравились угарным газом

В Крыму следователи проверят обстоятельства отравления жительницы Симферополя и двух ее дочерей 12 и семи лет угарным газом в квартире многоквартирного дома на улице Лизы Чайкиной в крымской столице. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю.

Женщину и детей доставили в больницу с признаками отравления угарным газом легкой степени, сейчас их здоровью сейчас ничто не угрожает. Глава семейства пояснил следователям, что перед ЧП в квартире не проводили работы с газовым оборудованием.

Правоохранители намерены установить обстоятельства инцидента и дать правовую оценку действиям управляющей компании и газоснабжающей организации. Затем при наличии оснований - привлечь виновных к ответственности.

Сотрудники следственного отдела по Киевскому району Симферополя проверяют выполнение неустановленными лицами работ, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). К проверке привлечены специалисты газовых и иных контролирующих служб.