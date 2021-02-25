У пациента из желудка удалили сварочный электрод

В Астрахани местный житель проглотил сварочный электрод длиной пятнадцать сантиметров. Начинающего "шпагоглотателя" пришлось госпитализировать в городскую клиническую больницу № 3 имени Кирова.

На рентгенограмме врачи выявили длинный тонкий предмет, располагающийся в проекции желудка. Видимых повреждений внутренних органов у пациента не наблюдалось.

"Войдя в полость желудка, при помощи эндоскопической петли мы извлекли инородное тело - сварочный электрод диаметром четыре миллиметра", - рассказал заведующий эндоскопическим отделением Артур Агисиев.

Ему ассистировали врач-анестезиолог-реаниматолог Альфия Уразалиева, медицинская сестра эндоскопии Гульфира Сатвалдиева и медицинская сестра-анестезист Бибигуль Бисенова.

Операция по извлечению инородного тела продолжалась около двадцати минут. Через несколько часов пациент был выписан из больницы в удовлетворительном состоянии.