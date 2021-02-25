У жителя Геленджика украли майнинг-ферму за 600 тысяч рублей

Житель Республики Марий Эл неправомерно завладел компьютерным оборудованием геленджичанина. В мошенничестве его уличила прокуратура Железнодорожного района Ульяновска.

"Как установлено, осенью 2019 года 43-летний мужчина, изучив информацию на одном из наиболее популярных сайтов объявлений, договорился с собственником компьютерного оборудования из Геленджика о приобретении так называемой "майнинг-фермы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Ульяновкой области. - Оформив транспортировку товара через Ульяновск, злоумышленник предложил знакомому за денежное вознаграждение получить его по подложным документам".

Получив оборудование, они скрылись. В результате жителю Краснодарского края был причинен ущерб в размере почти 600 тысяч рублей.

Суд признал жителя Марий Эл виновным по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Его помощника осудили на 2,5 года лишения свободы условно.