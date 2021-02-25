"Ушаковка" проведет день открытых дверей

Единственный на юге России морской вуз проводит день открытых дверей.

На все вопросы абитуриентов и их родителей в Государственном морском университете имени адмирала Ушакова ответят уже завтра. В этот раз традиционная встреча состоится в онлайн-формате.

Участники смогут совершить виртуальную экскурсию по университету, оценить уровень материально-технической базы, получить информацию о будущих работодателях и самых перспективных специальностях.

Деканы факультетов ответят на вопросы, а курсанты и выпускники поделятся своим мнением об обучении в вузе.

Онлайн-трансляция начнется 26 февраля в 16.00 на УouТube-канале "Ушаковки" и в официальных группах в "Инстаграме" и "ВКонтакте".

Ссылка - на сайте университета.