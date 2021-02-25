В Астрахани разработали поднимающееся по лестнице инвалидное кресло

Студенты Астраханского государственного университета разработали инвалидное кресло с дистанционным управлением и колесами, с помощью которых оно может подниматься по лестнице. Об этом "РГ" сообщили в учебном заведении.

Проект получил финансовую поддержку Фонда содействия развитию малых форм предприятий в размере полмиллиона рублей. Проводятся испытания кресла.

Его владелец сможет управлять им самостоятельно со смартфона и быстро, без посторонней помощи менять направление движения. Умные колеса конструкции также управляются установленной на подлокотнике ручкой.

Стоимость опытного образца составила около двухсот тысяч рублей. Теперь разработчики кресла пытаются усовершенствовать инвалидную коляску, чтобы она могла перемещаться по лестнице.