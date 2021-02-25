В Ялте хирурги за пять часов спасли руку пациента от ампутации

Врачи ялтинского филиала Федерального научно-клинического центра ФМБА России в Крыму провели высокотехнологичную пятичасовую операцию, которая позволила пациенту избежать ампутации руки. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

- В больницу поступил мужчина с колото-резаной раной плеча, - рассказали в филиале ФНКЦ. - Обследование показало, что при травме пересечена подмышечная артерия. Действовать было необходимо очень быстро, так как незначительное промедление могло привести к ампутации руки. Единственным способом сохранить конечность было протезирование подмышечной артерии собственной веной пациента.

Уникальная операция в области флебологии осложнялась риском обильной кровопотери из-за образовавшейся пульсирующей гематомы в области раны. Но благодаря мастерству сосудистых хирургов все обошлось благополучно для пациента.