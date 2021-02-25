Недавний визит председателя правительства Михаила Мишустина в Калмыкию может активизировать решение главной проблемы республики - острого дефицита воды. "Очень грустно, что довели до такой ситуации", - отметил премьер-министр во время поездки по региону.

Федеральный центр уже занялся вопросами водоснабжения в Калмыкии. Первым шагом стало поручение Михаила Мишустина выделить до 72 миллионов рублей на строительно-техническую экспертизу Ики-Бурульского группового водопровода. После этого будут подсчитаны средства, которые потребуется на пуск объекта.

Привкус моря

На Ики-Бурульский водопровод протяженностью 195 километров с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод в республике возлагались большие надежды, но он так и не был полностью введен в эксплуатацию. Объект строился с 2006 по 2015 год, однако в 2019 году, уже после формального его завершения, было выявлено неудовлетворительное техническое состояние. Кроме того, стало известно о хищении почти 300 миллионов рублей, было возбуждено уголовное дело, а местным властям пришлось обратиться к федеральному центру за финансированием, чтобы ввести водопровод в эксплуатацию. Михаил Мишустин лично побывавший, кстати, на Ики-Бурульском водопроводе, заявил о необходимости наладить эффективный контроль за расходованием средств и наказать причастных к хищению.

Как сообщили в правительстве республики, из 15 скважин на водопроводе сейчас работает только четыре. Причем они находятся рядом друг с другом, что не соответствует техническим требованиям. Также на водоводе не были должным образом проведены гидроиспытания.

Но сложности с вводом в эксплуатацию Ики-Бурульского водопровода лишь обнажили давнюю проблему. Калмыкия является самым засушливым регионом России. От недостатка воды здесь страдают практически все населенные пункты, включая столицу республики. Среднее потребление воды на хозяйственные и питьевые нужды оценивается в 70 литров в сутки на одного жителя, в то время как в среднем в России - 140 литров. При этом сельские жители в Калмыкии и вовсе довольствуются 40 литрами. Ситуация усугубляется еще и тем, что имеющаяся вода зачастую не пригодна для питья и приготовления пищи.

При допустимой норме минерализации 1000 миллиграммов на литр из местных подземных источников зачастую поступает вода с минерализацией до 2000 - 3000 миллиграммов на литр. Она имеет соленый, почти морской привкус. Соответственно, требуется дополнительная подготовка и очистка такой воды, но это, увы, не везде возможно. А собственных поверхностных источников в засушливой степной республике мало. Для нужд региона приходится использовать воду, поступающую от соседей. Но ее необходимо пустить либо через специальные водоводы, которые надо строить, либо через цепочку водохранилищ и каналов, что снижает качество живительной влаги. В этом случае тоже требуется дополнительная очистка.

В результате качественной питьевой водой в республике обеспечено всего 7,4 процента населения. В основном это жители северных районов, где из подземных источников поступает вода с относительно небольшим уровнем минерализации. Но 7,4 процента - это слишком мало.

- Это худший показатель в России при среднем 85,5 процента. В городах, как правило, обеспеченность качественной водой выше, чем в селах. Средний показатель обеспеченности городских жителей в России составляет 92,7 процента. В Калмыкии ситуация другая. У нас имеется три города: столица Элиста со стотысячным населением, а также Лагань и Городовиковск, где проживают 10 - 15 тысяч человек. Так вот, обеспеченность городских жителей качественной водой в регионе составляет сейчас ноль процентов, - говорит вице-премьер Республики Калмыкия Наран Кюкеев.

Столица Калмыкии получает воду из Верхнеяшкульского и Баяртинского водозаборов. Но Верхнеяшкульский водозабор используется с 1960-х годов. Оборудование, насосы и водоводы там работают примерно с того же времени. Баяртинское месторождение и его инфраструктура тоже довольно старые, 1980-х годов. Разумеется, все это сказывается на и без того невысоком качестве калмыцкой воды.

Мелеющее водохранилище

Эксперты объясняют, почему раньше критическая ситуация не так сильно бросалась в глаза. Дело в том, что до марта 2019 года специалисты Роспотребнадзора разделяли воду на три категории: доброкачественная, недоброкачественная и условно доброкачественная, то есть допустимая к использованию с определенными оговорками. Но после того как изменилась методика подсчета и было принято решение разделить воду только на две категории: доброкачественная и недоброкачественная, проблема обострилась. В Калмыкии большая часть воды относилась к категории условно доброкачественной, и до 2019 года республика считалась обеспеченной водой на 72 процента. С отменой переходной категории эта доля снизилась до 7,4 процента.

- На самом деле проблема с водой в Калмыкии была всегда. Впрочем, не только в Калмыкии. Соседние районы других регионов тоже испытывают похожие трудности. Но у нас очень своеобразная территория: степная, сухая и безводная. От Элисты до Каспийского моря - больше 250 километров. Волга тоже находится примерно на таком же расстоянии. Насколько я помню, для питья мы всегда использовали воду из скважин и колодцев. Из крана воду элистинцы никогда не пили, ее пускали только на технические нужды. А в поселках до сих пор пользуются привозной водой. На мой взгляд, в таких населенных пунктах нужно искать новые подземные источники, - рассуждает Виктор Наранов, член Общественной палаты Республики Калмыкия, руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ.

По его мнению, заинтересованность, которую проявил федеральный центр к проблеме водоснабжения, может стать спасением для республики. Действовать нужно незамедлительно. Такой позиции придерживаются и другие эксперты.

- Ситуация пиковая. В позапрошлом и прошлом году в республике прошло несколько совещаний и круглых столов, посвященных водоснабжению и повышению качества воды. Обсуждались серьезные проекты, предлагались неординарные решения. Между тем остро стоит задача повышения качества воды в Чограйском водохранилище. Для этого есть несколько способов. Один из них - подача воды напрямую из реки Терек путем реконструкции Левокумского гидроузла, а не из реки Кумы. Сейчас вода поступает из Кумы, а туда попадают стоки района Кавказских Минеральных Вод и орошаемых полей восточного Ставрополья. Поэтому качество воды низкое, да и объем из Кумы в последнее время идет небольшой. На фоне постоянной засухи уровень воды в Чограйском водохранилище снижается. Вместо проектных семи метров сейчас глубина составляет примерно 2,5 метра. В результате увеличивается минерализация воды. Даже для орошения такая вода не всегда подходит. Еще одна проблема заключается в том, что обычно предлагается очистка воды осмосом, а значит, будет много отходов. Для республики нужны более продвинутые современные технологии, - рассуждает доцент кафедры агроинженерии Калмыцкого госуниверситета Константин Казаков.

Спасительный колодец

Сейчас в республике планируется реализовать любопытный проект, который позволит насытить подземные месторождения талой и дождевой водой. Местные власти будут работать над ним совместно с Федеральным агентством водных ресурсов (Росводресурсы). В руслах балок, где собирается паводок, предполагается строить систему инфильтрационных колодцев для талой воды.

Таким образом можно решить сразу две задачи: пополнить запасы подземных вод и повысить их качество за счет снижения уровня минерализации. В дальнейшей перспективе некоторые эксперты рассматривают возможность пустить волжскую воду по трубопроводу к Элисте. Также совместно с Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра) ведется поиск новых месторождений поземных вод. Но их качество и уровень минерализации еще предстоит выяснить. А пока нужно разрабатывать более оперативные решения.

- Мы сформировали 36 пакетов проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы. Самый простой и короткий путь - установить в 36 населенных пунктах фильтры и систему водоподготовки. В рамках федерального проекта "Чистая вода" реконструирован водовод от водозабора до города Лагань. На 2021 год запланировано строительство еще двух объектов в селе Троицком и поселке Цаган Аман. Благодаря поддержке федерального центра и увеличению финансирования на 2021 год возможно строительство еще нескольких объектов в Лагани, а также селе Ульяновском и Яшалта, - говорит Наран Кюкеев.

Кстати

В советское время разрабатывался масштабный проект. Для кардинального решения проблемы нехватки воды в Калмыкии предполагалось пустить волжскую воду по древнему руслу реки, проходящему по Калмыкии. Оно до сих пор довольно хорошо просматривается на снимках со спутника или при аэрофотосъемке. Однако для этого потребовалось бы создать новую инфраструктуру: построить мосты и переезды через реку. Проект в итоге оказался слишком затратным, да и экологические последствия такого поворота реки не просчитаны окончательно, тем более с учетом наблюдаемого в последнее время снижения уровня воды в Волге. Пока такое радикальное решение проблемы отложили.

Справка "РГ"

Питьевая вода в Калмыкии поступает из 46 источников централизованного водоснабжения - 12 поверхностных источников и 34 подземных месторождений. Нецентрализованная система состоит из 137 источников (шахтные колодцы, одиночные скважины, водоемы).