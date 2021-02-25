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Текст:   Юлия Суконкина  (Симферополь)
13:35 25.02.2021
Российская газета - Экономика Крыма № 40(8391)

Выкинут номер

Изменение статуса апартаментов скажется на их цене

В России до конца года планируют принять закон, определяющий статус апартаментов. В частности, их хотят признать жильем и разрешить в них регистрацию. В Крыму такую недвижимость строят в основном в курортных городах и поселках возле моря. Ее покупают для сдачи в аренду туристам, и это считается выгодным инвестированием средств.
Фото: iStock
В Крыму вырос спрос на загородные дома

Сейчас апартаменты имеют статус нежилых помещений, но по факту их используют как жилье. Хозяевам объектов коммунальные услуги обходятся дороже, поскольку тарифы здесь установлены как для коммерческих помещений. Помимо этого, отсутствуют льготы и субсидии, такую недвижимость нельзя приобрести за материнский капитал, а налог на имущество значительно больше, чем на квартиры, - 0,5 - 2 процента от кадастровой стоимости.

В Республике Крым и Севастополе апартаменты расположены на первой-второй линии от моря. Это благоустроенные квартиры в апарт-отелях, представляющих собой особенный тип гостиниц. В них отсутствует газовое отопление. Считается, что апартаменты стоят дешевле квартир на 20 - 25 процентов. Но не везде. Например, стоимость однокомнатных апартаментов на южном берегу Крыма площадью 30 - 38 квадратов - 16 - 28 миллионов рублей.

Начальник отдела оценки АН "Мультидом" Сергей Анблагов считает правильным решением изменить юридический статус апартаментов с нежилых помещений на жилые.

- Надо перевести данные объекты в жилые и больше не разрешать их строить. У нас такие дома часто превращаются в малосемейки для постоянного проживания, а у их хозяев возникает много проблем из-за нежилого статуса недвижимости. Надо упростить людям жизнь и разрешить регистрацию, изменить тарифы, - отмечает Сергей Анблагов.

А вот на стоимость объектов, по мнению эксперта, изменение юридического статуса практически никак не должно повлиять.

- Цена недвижимости зависит, в первую очередь, от ее месторасположения и от платежеспособности населения, - считает эксперт.

Фото: Владимир Аносов
Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость в Крыму

Он также отмечает, что в случае изменения статуса апартаментов надо будет менять и целевое назначение земли, на которой они построены. Вызывают вопросы санитарные нормы, касающиеся парковки (ее для этого вида недвижимости не предусмотрено), а также нагрузка на инфраструктуру.

Руководитель департамента управления брендом и коммуникациями группы компаний "Монолит" Дарья Осадчая отмечает, что неопределенность правового статуса апартаментов существенно влияет на их стоимость: относясь фактически к коммерческой категории, они дешевле жилой недвижимости.

- Изменение статуса, по нашим прогнозам, может повлиять и на цену в сторону увеличения. Но это даст возможность приобрести апартаменты с участием материнского капитала или льготной ипотеки, что может с высокой вероятностью серьезно увеличить спрос на такую недвижимость. Однако не все апартаменты попадут в категорию жилой недвижимости ввиду своих технических особенностей. Какие критерии будут учитывать новеллы законодательства, говорить пока рано, следует дождаться публикации нормативных актов, - говорит Дарья Осадчая.

Вопрос о приравнивании апартаментов к квартирам был впервые поднят в 2016 году. Соответствующий законопроект планировали внести на рассмотрение в парламент еще летом 2020 года.

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