В Крыму НКО впервые открыла центр паллиативной помощи

В Евпатории некоммерческая организация впервые открыла центр паллиативной помощи со специализированным медицинским кабинетом.

Создание центра, открытого в том числе на пожертвования крымчан, инициировал благотворительный фонд "Сердце Крыма". Председатель фонда Эльзара Абибуллаева сообщила "РГ", что в штат его работников войдут терапевт, онколог, социальный работник, психолог и юрист.

Сейчас в Крыму, по методике расчетов Всемирной организации здравоохранения, в паллиативной помощи нуждаются около 160 тысяч человек - больные, те, кто за ними ухаживает, и родные больных.

- Далеко не всегда они знают о льготах, которые могли бы получить от государства, куда им вообще обращаться за помощью, каким должен быть уход за тяжелобольными, - пояснила общественница. - В нашем центре мы готовы предоставить эту информацию, а в кабинете - квалифицированную паллиативную помощь. Увы, первичное звено здравоохранения перегружено текущей работой и вынуждено зачастую отказывать таким пациентам.

По словам Абибуллаевой, деятельность центра ориентирована на весь Крым, поскольку его специалисты посредством оборудования, закупленного на деньги Фонда президентских грантов, могут проводить консультации дистанционно.

- Территориально врачи могут выезжать для оказания помощи тяжелобольным в Раздольненский, Черноморский и Сакский районы, - уточнила общественница и добавила, что помощь оказывается бесплатно.

Учитывая скользящий графика работы специалистов центра, глава благотворительного фонда рекомендовала записываться на прием либо вызывать врачей по номеру телефона: +7(978) 713-50-36.