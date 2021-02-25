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25.02.2021 13:19

Исключены из реестра

В Ростове узаконят несколько десятков домов-самостроев
Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Экономика Юга России № 40(8391)
В Ростове-на-Дону 44 многоэтажных дома исключат из реестра объектов самовольного строительства. Люди, купившие в них квартиры, наконец смогут вздохнуть свободно, не опасаясь, что потраченные на приобретение жилья средства выброшены на ветер.

Как сообщили "РГ" в мэрии, в реестр самовольно построенных в городе многоквартирных домов, составленный еще в конце 2018 года, вошли 167 зданий. На начало февраля их осталось 122, остальные были исключены из списка по решению областной прокуратуры.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Преимущественно, это строения, возведенные на бумаге как частные дома. Но недобросовестные застройщики распродавали их поквартирно, превратив де-факто в многоэтажки. От такого самоуправства пострадали сотни людей, рисковавших остаться на улице без крыши над головой.

Периодически дольщики самостроев устраивают акции, чтобы привлечь к своим проблемам внимание властей. Попасть в подобную ситуацию для большинства людей - настоящая трагедия.

- Моя знакомая, чтобы приобрести квартиру в доме, который, как позже выяснилось, оказался самостроем, взяла большой кредит. А для нее, как и многих других пострадавших, это единственное жилье, - говорит ростовчанка Александра Ковалевская.

Чтобы защитить права добросовестных инвесторов, в середине осени прошлого года были внесены изменения в правила землепользования и застройки Ростова, которые позволили жителям некоторых многоэтажек, ранее считавшихся самостроем, законно эксплуатировать земельные участки под ними, а значит, узаконить свою недвижимость.

Такую возможность предоставила экспертиза, подтвердившая безопасность эксплуатации строений. На основании экспертного заключения суд принял решение не сносить дома.

В список попали 45 домов, а в этом году его пополнят еще 44. Эта цифра прозвучала на совещании в городской администрации, где обсуждались проблемы граждан, пострадавших от самовольного строительства.

В то же время, как признались в правительстве региона, сейчас нет универсального решения проблемы самостроев, какого-нибудь сиюминутного и очевидного средства. Сейчас по решению суда только в Ростове подлежат сносу 59 объектов. Одиннадцать уже снесли.

Заявлено 29 требований об изъятии в судебном порядке и продаже с торгов земельных участков с расположенными на них самостроями. При этом 15 из этих многоквартирных домов заселены. Некоторые дома в принципе нельзя узаконить ни при каких обстоятельствах. Например, в том случае, если объект построен на подземном газопроводе. Кардинальным и общим решением проблемы мог бы стать закон, приравнивающий покупателей проблемной недвижимости к обманутым дольщикам. Но пока эта мера остается на уровне разговоров.

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