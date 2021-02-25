В Ростове-на-Дону 44 многоэтажных дома исключат из реестра объектов самовольного строительства. Люди, купившие в них квартиры, наконец смогут вздохнуть свободно, не опасаясь, что потраченные на приобретение жилья средства выброшены на ветер.

Как сообщили "РГ" в мэрии, в реестр самовольно построенных в городе многоквартирных домов, составленный еще в конце 2018 года, вошли 167 зданий. На начало февраля их осталось 122, остальные были исключены из списка по решению областной прокуратуры.

Преимущественно, это строения, возведенные на бумаге как частные дома. Но недобросовестные застройщики распродавали их поквартирно, превратив де-факто в многоэтажки. От такого самоуправства пострадали сотни людей, рисковавших остаться на улице без крыши над головой.

Периодически дольщики самостроев устраивают акции, чтобы привлечь к своим проблемам внимание властей. Попасть в подобную ситуацию для большинства людей - настоящая трагедия.

- Моя знакомая, чтобы приобрести квартиру в доме, который, как позже выяснилось, оказался самостроем, взяла большой кредит. А для нее, как и многих других пострадавших, это единственное жилье, - говорит ростовчанка Александра Ковалевская.

Чтобы защитить права добросовестных инвесторов, в середине осени прошлого года были внесены изменения в правила землепользования и застройки Ростова, которые позволили жителям некоторых многоэтажек, ранее считавшихся самостроем, законно эксплуатировать земельные участки под ними, а значит, узаконить свою недвижимость.

Такую возможность предоставила экспертиза, подтвердившая безопасность эксплуатации строений. На основании экспертного заключения суд принял решение не сносить дома.

В список попали 45 домов, а в этом году его пополнят еще 44. Эта цифра прозвучала на совещании в городской администрации, где обсуждались проблемы граждан, пострадавших от самовольного строительства.

В то же время, как признались в правительстве региона, сейчас нет универсального решения проблемы самостроев, какого-нибудь сиюминутного и очевидного средства. Сейчас по решению суда только в Ростове подлежат сносу 59 объектов. Одиннадцать уже снесли.

Заявлено 29 требований об изъятии в судебном порядке и продаже с торгов земельных участков с расположенными на них самостроями. При этом 15 из этих многоквартирных домов заселены. Некоторые дома в принципе нельзя узаконить ни при каких обстоятельствах. Например, в том случае, если объект построен на подземном газопроводе. Кардинальным и общим решением проблемы мог бы стать закон, приравнивающий покупателей проблемной недвижимости к обманутым дольщикам. Но пока эта мера остается на уровне разговоров.