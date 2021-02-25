В Симферополе на коммунальщиков завели дело за упавшую на пешехода наледь

Новости

В Подмосковье вводят талоны на строительный мусор 13:39
Москалькова предложила хранить видеозаписи из колоний на внешних серверах 13:37
Песков назвал Бернса сбалансированным американцем 13:37
Песков заявил об отсутствии разговоров в Кремле о переносе думских выборов 13:31
Песков не знает мнения Путина по памятнику на Лубянке 13:25
Правительство выделит почти 8 млрд рублей на программу поддержки бизнеса 13:08
Кто получит золотую медаль и аттестат с отличием в 2021 году 13:00
Правительство смягчает ответственность при работе с сильными обезболивающими 12:59
В многоэтажке Симферополя женщина с детьми отравились угарным газом 12:57
Российские лыжники без потерь преодолели квалификацию в спринте на ЧМ 12:56
Полиция вернула москвичу потерянные в магазине 120 тысяч рублей 12:54
В Таджикистане пройдут четыре учения стран ОДКБ 12:52
Михаилу Меню продлили меру пресечения 12:51
Финляндия введет строгий локдаун на три недели с 8 марта 12:39
Промес прошел медосмотр в "Спартаке" 12:33
Банк России выявил рекордное число фальшивых монет в 2020 году 12:26
В Северной Осетии обнаружили тонны поддельного алкоголя 12:23
Оперштаб: Еще 2092 пациента вылечились от коронавируса в Москве 12:21
Видео: Ниагарский водопад покрылся льдом 12:16
Волгоградец заставил медика дать ему психотропный препарат, угрожая ножом 12:07
Пермский школьник под видом опытов синтезировал наркотики 12:00
Владельца пермского отеля "Карамель" осудили на пять лет 11:56
На Кубани завели уголовное дело из-за похищения квартир у пенсионеров 11:53
Росреестр: Москвичи стали реже брать ипотеку 11:51
Актера озвучки уволили из "Симпсонов" за то, что он белый 11:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
25.02.2021 12:35
Рубрика: Происшествия

В Симферополе на коммунальщиков завели дело за упавшую на пешехода наледь

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Следственный отдел по Центральному району Симферополя возбудил уголовное дело в отношении сотрудников управляющей компании, по вине которой был травмирован сосулькой местный житель. Дело завели после прокурорской проверки на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Республике Крым.

Фото: Марина Трубилина
Эксперт разъяснила, кто должен очищать балкон от сосулек и снега

ЧП произошло после сильного снегопада возле жилого дома № 10 на улице Самокиша. Отвечающие за безопасное состояние жилого фонда сотрудники управляющей компании не потрудились своевременно очистить крышу от наледи.

- Из-за бездействия УК на проходящего мимо мужчину упала наледь, причинив ему ушибленную рану виска и черепно-мозговую травму, - рассказали в пресс-службе. - Сейчас в рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Действиям сотрудников обслуживающей организации, ответственных за соблюдение норм безопасности на вверенной территории, будет дана правовая оценка.

В свою очередь, прокуратура Центрального района Симферополя проверила техническое обслуживание многоквартирного дома. Выяснилось, что договор на обслуживание собственники дома на Самокиша, 10 заключили с управляющей компанией в апреле 2017 года. Но УК не выполнила свои обязательства - содержание имущества и очистку кровли.

К счастью, в Симферополе официально зарегистрирован только один несчастный случай травмирования пешеходов сосулькой. Но многие тротуары по-прежнему огорожены сигнальными лентами - видимо коммунальщики решили упростить свою задачу и дождаться потепления. Однако только в феврале прокуратура направила в адрес юридических лиц, эксплуатирующих различные здания на территории республики, 76 представлений об устранении нарушений закона. 300 должностных лиц предостережены о недопустимости нарушений жилищного законодательства и правил благоустройства.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

Главное сегодня

Правительство смягчает ответственность при работе с сильными обезболивающими
Песков заявил об отсутствии разговоров в Кремле о переносе думских выборов
За сутки в России подтверждено 11 198 случаев COVID-19 в 85 регионах
Кабмин: Обратный акциз привлечет в нефтепереработку 1 трлн инвестиций
Си Цзиньпин объявил о победе над нищетой в Китае
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона