В Симферополе на коммунальщиков завели дело за упавшую на пешехода наледь

Следственный отдел по Центральному району Симферополя возбудил уголовное дело в отношении сотрудников управляющей компании, по вине которой был травмирован сосулькой местный житель. Дело завели после прокурорской проверки на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Республике Крым.

ЧП произошло после сильного снегопада возле жилого дома № 10 на улице Самокиша. Отвечающие за безопасное состояние жилого фонда сотрудники управляющей компании не потрудились своевременно очистить крышу от наледи.

- Из-за бездействия УК на проходящего мимо мужчину упала наледь, причинив ему ушибленную рану виска и черепно-мозговую травму, - рассказали в пресс-службе. - Сейчас в рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Действиям сотрудников обслуживающей организации, ответственных за соблюдение норм безопасности на вверенной территории, будет дана правовая оценка.

В свою очередь, прокуратура Центрального района Симферополя проверила техническое обслуживание многоквартирного дома. Выяснилось, что договор на обслуживание собственники дома на Самокиша, 10 заключили с управляющей компанией в апреле 2017 года. Но УК не выполнила свои обязательства - содержание имущества и очистку кровли.

К счастью, в Симферополе официально зарегистрирован только один несчастный случай травмирования пешеходов сосулькой. Но многие тротуары по-прежнему огорожены сигнальными лентами - видимо коммунальщики решили упростить свою задачу и дождаться потепления. Однако только в феврале прокуратура направила в адрес юридических лиц, эксплуатирующих различные здания на территории республики, 76 представлений об устранении нарушений закона. 300 должностных лиц предостережены о недопустимости нарушений жилищного законодательства и правил благоустройства.