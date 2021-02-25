В Сочи появится экстремальный аттракцион "Вечный двигатель"

В "Сочи Парке" готовится к открытию новый экстремальный аттракцион. Установка гигантского маятника "Вечный двигатель" уже началась. Его прокат стартует 19 марта. Посещение будет включено в единый билет.

Эффект свободного падения, резкие подъемы с головокружительной скоростью на высоту десятиэтажного дома, захватывающее вращение на 360 градусов - новый аттракцион собрал все экстремальные характеристики, которые оценят любители острых ощущений.

Двадцать четыре посадочных места расположены на вращающейся платформе. Развлечение рассчитано на гостей ростом от 140 см. Производитель "Вечного двигателя" - итальянская компания.

Это единственный в России высотный маятник с полным вращением на 360 градусов. Два аналогичных аттракциона находятся в европейских парках.

Справка "РГ"

"Вечный двигатель" - четвертый из семьи экстремальных аттракционов "Сочи Парка": сейчас в топе развлечений - гигантский перевернутый бумеранг "Квантовый Скачок" (скорость - 105 км/ч), самая протяженная в России американская горка "Змей Горыныч" (длина трека - 1056 метров) и самая высокая башня свободного падения в стране "Жар-Птица" (высота - 65 метров).