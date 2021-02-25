В Сочи примут закон о безопасности туристов на горных курортах

В марте этого года в Сочи рабочая группа разработает первый в России свод правил поведения на горнолыжных курортах Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

После чего документ пройдет утверждение на уровне субъекта федерации. Затем планируется внести изменения в региональный кодекс об административных правонарушениях, закрепив степень ответственности и меру наказания для катающихся вне сертифицированных трасс, тех, кто своими действиями провоцирует несанкционированный сход лавин, подвергая опасности себя и окружающих, а также туристов, находящихся на снежных треках в состоянии алкогольного опьянения.

- В нашей стране пока отсутствуют федеральные нормативные документы, регламентирующие правила поведения на горнолыжных курортах и степень ответственности физлиц за их нарушение, - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский. - Мы хотим создать этот свод правил для горнолыжных курортов Краснодарского края по примеру правил поведения на воде, которые прописаны в отдельном федеральном законе, и за нарушение которых предусмотрена административная ответственность в виде штрафов.

Сейчас в горнолыжной индустрии действуют только внутренние регламенты самих курортов, которые носят рекомендательный характер.

Кроме того, новый свод правил и административная ответственность позволят контролировать деятельность так называемых черных инструкторов, которые обучают туристов на склонах без лицензии.

Справка "РГ"

Для подготовки свода правил поведения на горнолыжных курортах создана рабочая группа под председательством министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Марии Золотухиной. В число разработчиков вошли руководители и представители юридических служб трех горнолыжных курортов, специалисты администрации города, депутаты Городского собрания Сочи, а также представители профессионального сообщества фрирайдеров, с которыми проводятся консультации.