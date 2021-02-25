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25.02.2021 12:52

Слили, чтобы сесть

В Волгограде разоблачили похитителей нефтепродуктов
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 40(8391)
В Волгограде будут судить трех сотрудников нефтеперерабатывающего завода. Уголовное дело завели в отношении сотрудницы насосной станции, начальника службы внешней охраны и руководителя охраны предприятия. Их обвиняют в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере. Мужчинам также инкриминируется подделка автономеров в составе организованной группы.

По версии следствия, у обвиняемых было 17 сообщников. С января по декабрь 2018 года они похищали с завода моторное масло. Сумма причиненного ущерба составила 15,5 миллиона рублей.

Заметая следы, фигуранты дела незаконно использовали подложные госномера на тягачах и цистернах-полуприцепах. Ушедшую "налево" продукцию продавали в Ростовской области и Калмыкии, а заработок делили между собой.

- Всего в состав преступной группы входили пять женщин в возрасте от 47 до 57 лет и 15 мужчин в возрасте от 35 до 56 лет, - говорит старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. - В хищении были задействованы представители службы охраны, а также сотрудники структурных подразделений предприятия, осуществляющие производство и отпуск продукции.

Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС
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Трое злоумышленников полностью признали свою вину. Они заключили с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красноармейский районный суд. Обвиняемым грозит до десяти лет тюрьмы. Расследование в отношении остальных 17 участников организованной группы продолжается. Арестовано недвижимое имущество, транспорт и денежные средства - свыше 20 миллионов рублей.

А вот по другому похожему делу уже вынесен приговор. Суд признал виновными в хищении топлива 11 человек. Их судили по разным статьям: покушение на кражу, пособничество и даже хранение оружия. Одному из организаторов преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на три года девять месяцев, которые он проведет в исправительной колонии общего режима. Да еще и заплатит 300 тысяч рублей штрафа. Остальным достались сроки поменьше, от 2,5 до 3,5 года. Пятеро получили дополнительное наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей.

- Уголовное дело возбуждено в 2016 году. Всего в организованную группу входили более 60 жителей Волгоградской области, которые, распределив между собой роли, создали схему хищения и дальнейшей реализации нефтепродуктов, - пояснила подполковник юстиции Наталия Рудник. - С апреля по октябрь 2016 года злоумышленники похитили из подвижных составов тепловозов более 360 тонн нефтепродуктов на сумму свыше 14 миллионов рублей.

На железнодорожной станции имени Максима Горького подельники по ночам выкачивали топливо из баков тепловозов. С помощью шлангов и насосов они переливали горючее в цистерны своих автомашин "ЗИЛ" и "Урал" и продавали похищенные нефтепродукты через автозаправочные станции Волгограда и области.

Уголовные дела в отношении всех участников группы, за исключением одного из организаторов, которому удалось скрыться, направили в суд еще в 2017 году. В прошлом августе объявленного в международный розыск 61-летнего беглеца задержали в Котельниковском районе. Это дело тоже довели до суда.

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