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25.02.2021 13:35

Обработка в динамике

Несырьевой экспорт волгоградских предприятий на 9 процентов перекрыл показатели минувшего года
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 40(8391)
Индекс промышленного производства в Волгоградской области по итогам 2020 года составил 99 процентов. То есть относительно показателей предшествующего года есть небольшой откат. Главной причиной стало снижение нефтедобычи, связанное с макроэкономической ситуацией. В целом статистическая картина могла быть хуже, но ситуацию выправило обрабатывающее производство, показавшее хорошую динамику.

По данным администрации региона, этот сектор индустрии превзошел достижения 2019 года на 2,5 процента. В обрабатывающей промышленности результаты Волгоградской области превышают и среднероссийский уровень на 2,2 процентных пункта. При этом ресурсы роста не исчерпаны: ожидается пуск новых мощностей.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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В этом году в регионе должны ввести в эксплуатацию 22 новые и модернизированные производственные линии. Суммарная стоимость этих инвестпроектов - 40 миллиардов рублей. В итоге появится дополнительно 2500 рабочих мест с зарплатой не ниже среднеотраслевой. Одним из таких предприятий является волжский завод, выпускающий текстильные материалы. Здесь организуют полный цикл переработки полипропиленового сырья для тканого геополотна. Оно востребовано в АПК, строительстве, ремонте автомобильных и железных дорог, на нефтегазовых месторождениях. Размер капиталовложений превышает 56 миллионов рублей, из которых 35 миллионов - это господдержка.

- Проект расширяет линейку продуктов, которые мы сейчас выпускаем для дорожной отрасли, и открывает рынок товаров сельхозназначения, - сказала директор завода Елена Хижняк. - Наша продукция уже идет в регионы России и в ближнее зарубежье. Сейчас мы хотим наладить экспорт в дальнее зарубежье, но новый проект все же ориентирован на внутренний рынок в качестве импортозамещающего. Много геотекстиля завозится в Россию для использования в дорожной отрасли и в сельском хозяйстве. У нас еще никто не выпускает аналоги "западного" качества. Мы разрабатываем собственную рецептуру. Кроме того, нужно провести сертификацию по международным стандартам в европейских лабораториях. Наверное, никто у нас в стране до сих пор таких целей не ставил.

Реализация инвестпроекта началась в прошлом году. Сейчас идут пусконаладочные работы, откроют же производство в конце первого квартала 2021 года. На предприятии также построят логистический центр со складами и сортировкой. Сырье будет использовано отечественное. Ежегодно здесь будут выпускать 1,9 миллиона квадратных метров продукции.

Одно из волгоградских химпредприятий расширяет ассортимент за счет выпуска одноразовых пищевых лотков для упаковки готовых блюд, а также полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей. Полимер производится в России, поэтому не будет зависимости от сырьевых поставок. Первый этап реализации проекта уже завершен: в 2020 году построен цех и заработала производственная линия, на это было потрачено 300 миллионов рублей. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще одну такую линию и новый цех. Проектная мощность составляет девять миллионов лотков в год. Общие налоговые поступления в консолидированный бюджет Волгоградской области превысят 250 миллионов рублей ежегодно.

Экспорт российской сельхозтехники в 2020 году достиг рекордного уровня

В 2020 году другое химическое предприятие открыло производство выпаренного твердого хлорида натрия. А в металлургической отрасли канатный завод реализовал проект с применением цифровых технологий. Еще одна компания возвела литейный цех и завершила строительство нового завода по производству стальных панельных радиаторов в Волгограде. Алюминиевый завод ввел в эксплуатацию производство протекторов, трубный завод - новую линию продукции из нержавеющей стали.

По данным таможенной службы, несырьевой экспорт промышленных предприятий региона в 2020 году на девять процентов перекрыл показатели 2019-го. Его доля превысила 60 процентов от общего экспорта областных субъектов экономики. В целом же на продажу отправлена продукция на сумму 1,9 миллиарда долларов.

"Лидирующие позиции занимают производители черных металлов и изделий из них, на внешний рынок они поставили продукции на 744 миллиона долларов, что на 120 процентов больше, чем в прошлом году. В 2020 году продукция волгоградских металлургов была наиболее востребована в Болгарии, Узбекистане, США, Турции, Румынии, Казахстане, Индии, Алжире, Туркмении, Германии", - отметили в облкомитете промышленной политики.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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