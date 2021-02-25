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25.02.2021 14:27
Рубрика: Власть

Власти Крыма пообещали решить судьбу Форосского парка в пользу людей

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)
Жители поселка Форос, обеспокоенные застройкой местного парка - особо охраняемой природной территории регионального значения, - сегодня пришли на встречу с руководством санатория "Форос" и чиновниками правительства Крыма. Они переживают, что при строительстве детского лагеря часть парка будет огорожена, а крымчане и туристы потеряют свободный доступ к природному памятнику, созданному в XIX веке. Но минприроды Крыма разрешило строительство детского лагеря "Ак-Барс", не усмотрев в нем никаких нарушений экологического законодательства.
Фото: Виктор Рябиченко Фото: Виктор Рябиченко
Фото: Виктор Рябиченко

Люди опубликовали в соцсетях фотографии со стройплощадки, на которых видно, что при выполнении работ были вырублены и повреждены многие реликтовые деревья. Активисты начали сбор подписей под обращением к властям с просьбой остановить застройку Форосского парка.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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- Поначалу в положении о парке не было разрешено строительство новых зданий, - сообщила "РГ" житель Фороса Елена Терновская. - Было указано, что цель сохранения парка преобладает над его использованием. Но затем Минприроды Крыма изменило положение и разрешило застройку парка, увеличило этажность зданий, дало добро на вырубку деревьев. Когда осенью в парке начались строительные работы, нас уверяли, что ведется реконструкция старых зданий. Но оказалось, что будет новое строительство.

В ведомстве утверждают, что строительные работы законны, поскольку они ведутся на участке, предназначенном для санаторной деятельности.

- Сторонним правообладателем в границах земельного участка, расположенного на территории парка, планируется размещение детского оздоровительного лагеря "Ак-Барс". Минприроды Крыма выдало разрешение ГУП "Татинвестгражданпроект" на строительство трех объектов капитального строительства, расположенных на территории парка, - сообщила замминистра экологии и природных ресурсов РК Алла Архангельская в ответ на информационный запрос "РГ".

Архангельская отметила, что Форосский парк был создан до вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации без изъятия земель у сторонних правообладателей. А из статьи 209 Гражданского кодекса РФ следует, что собственник вправе по своему усмотрению распоряжаться имуществом и совершать любые действия, не противоречащие закону. При Украине собственником одноименного санатория и входящего в него парка был олигарх Игорь Коломойский, а в 2015-м санаторий был продан с аукциона за более чем 1,4 миллиарда рублей Федерации профсоюзов Республики Татарстан.

Замминистра пояснила, что на территории парка находятся земельные участки сторонних пользователей, на которых разрешена курортная и санаторная деятельность, предусмотрено размещение объектов капитального строительства - санаториев, профилакториев и так далее. А положение о парке позволяет проводить строительство и реконструкцию объектов, если эти работы не приведут к снижению экологической ценности территории.

Минприроды Крыма на своем сайте также разъяснило проведение строительных работ в Форосском парке. По информации ведомства, в составе детского лагеря "Ак-Барс" планируется построить 3-этажный жилой корпус, 4-этажный спортивный центр, 4-этажное здание столовой и администрации с одним подземным этажом. Кроме этого, два существующих здания будут реконструированы в 9-этажный жилой корпус и 3-этажный бассейн с одним подземным этажом. Также под землей разместят резервуары для чистой воды и станцию обеззараживания.

Фото: Мирослав Бабушкин
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В минприроды РК сообщили, что за время существования парка было застроено около 12 процентов его территории. А положение о парке, утвержденное самим ведомством, позволяет застроить до 20 процентов. То есть новое строительство займет не более восьми процентов от общей площади парка, отметили чиновники.

Также сообщается, что при постройке лагеря будет вырублено 37 зеленых насаждений. Взамен в течение года высадят новые растения. Также у с участка строительства на другие территории парка пересажено 29 пальм.

По итогам сегодняшней встречи с жителями Фороса глава Республики Крым Сергей Аксенов пообещал, что все вопросы, возникшие вокруг Форосского парка, "будут решены в пользу людей".

- Проход в парк останется открытым, будет произведена высадка редких пород деревьев. Все проблемные вопросы были решены еще до сегодняшней встречи с общественностью в пользу людей, - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", не уточнив, правда, будет ли выполнено главное требование крымчан - остановить застройку особо охраняемой природной территории регионального значения, созданного распоряжением Совета министров РК от 5 февраля 2015 года.

Однако глава Крыма пообещал: если у жителей Фороса останутся вопросы, он лично встретится с инициативной группой.

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