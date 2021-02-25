Эксперты Фонда развития гражданского общества назвали первую двадцатку регионов России по социально-экономической устойчивости. Лидирует в рейтинге Ямал, следом идет Магаданская область, "бронза" - у Чукотского автономного округа.

Скоро исполнится год, как пандемия начала наносить удары по экономике. Каким регионам пришлось сложнее? В чем успех лидеров? И что нас ждет впереди? Об этом "РГ" рассказал директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Владимир Викторович, есть общий секрет успеха у регионов, попавших на "пьедестал"?

Владимир Климанов: Первые строчки заняли регионы с высокой зарплатой и с высокими показателями среднедушевых объемов валового регионального продукта.

На Ямале традиционно высокий уровень среднемесячной зарплаты. Как и во всех северных регионах, составивших топ. Самая высокая зарплата, по данным Росстата, в Магадане - 127 тысяч рублей, на Чукотке - 117, на Ямале - более 96.

Да, но чем объяснить, что два соседа - Ямал и Югра, оба добывают углеводороды, а в рейтинге оказались далеко друг от друга? Один на первом, другой на седьмом месте.

Владимир Климанов: Во-первых, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра больше по численности населения, и структура экономики там более дифференцированная. И она ориентирована не только на нефтегазовый сектор.

Владимир Климанов: В целом негативный этап в экономике мы прошли. Рост для нашей страны прогнозирует и Международный валютный фонд

К тому же в Югре превалирует нефтяной сектор, а не газовый. А "нефтянка" в последнее время испытывает куда более серьезные потрясения, чем газовая отрасль. С мая прошлого года по соглашению ОПЕК-плюс произошло сокращение добычи нефти. Оно сказалось и на валовом выпуске продукции.

К тому же Югра осваивает месторождения, где сложно извлекать нефть. Не случайно глава региона Наталья Комарова обратилась в правительство и к президенту с просьбой пересмотреть условия по налогообложению предприятий, которые заняты добычей трудноизвлекаемой нефти. Очевидно, что доходы таких компаний значительно ниже, чем у тех, кто занимается добычей на новых месторождениях.

Владимир Викторович, много ли в России регионов, где экономика продолжала стабильно расти и в пандемию?

Владимир Климанов: На самом деле все не так печально, как мы представляли себе весной прошлого года. Если посмотреть даже на налог на доходы физических лиц, то в 2020 году отмечался рост.

По налогу на прибыль есть регионы, которые оказались в плюсе, хотя в целом собираемость этого налога просела. Так, в Чукотском округе и в Магаданской области налог на прибыль вырос максимально. Шел рост в Тамбовской, Воронежской, Ленинградской, Амурской областях. В последних двух во многом за счет того, что шло бурное строительство и ожидается индустриальный бум в ближайшие годы. А в Амурской области строят крупнейший газохимический комплекс, активно заработал космодром Восточный, продолжается строительство трубопровода в Китай.

Регионы-аутсайдеры по результатам коронавирусного года - кто они?

Владимир Климанов: По данным практически всех исследований последнего времени, "внизу таблицы" всегда оказываются северокавказские республики. В Ингушетии, например, самый высокий уровень безработицы. В Тыве - высокая доля бедного населения.

В прошлом году правительство приняло решение разработать для десяти наиболее отстающих регионов индивидуальные программы социально-экономического развития. Они свалились вниз по разным причинам. Пандемия била по регионам избирательно, пробивая "иммунную" систему там, где она слаба. В число этой десятки попали, например, Псковская, Курганская области, Калмыкия, Алтайский край.

Какой вам представляется картина на ближайший год? Мы будем двигаться вверх?

Владимир Климанов: Во многом это зависит от того, как будет складываться ситуация с пандемией. Вирус еще не исчерпал свои возможности.

Но мы ожидаем, что в целом будет происходить отскок после кризиса 2020-го, то есть восстановление экономики в большинстве из регионов, выход их на позитивную траекторию. Многое будет зависеть и от поддержки регионов, реализации крупных инвестпроектов.

В целом негативный этап мы прошли. Рост для нашей страны прогнозирует и Международный валютный фонд. Недавно его аналитики пересмотрели в позитивную сторону оценки в отношении России. Они считают, что падение в сырьевом секторе, на который завязана наша экономика, прекратилось. Уровень пессимизма, который господствовал весной и в начале лета прошлого года, сегодня изменился у многих аналитиков. Могу лишь присоединиться к ним.