Продукция тюменских производителей поступает без малого в сто стран мира. Примерно 95 процентов валютной выручки дают углеводороды. О них, других стандартных товарах, о тоннах и кубометрах, о солидных компаниях-экспортерах говорить сегодня не будем. Интересны малые производства, пробующие выходить на зарубежный рынок с продукцией нетиповой, оригинальной. Чем они заинтересовали иностранных покупателей, что способствует и что препятствует продвижению?

Валюта за корявость

Начнем с микропредприятия - скромной мебельной мастерской, где ни одно изделие не похоже на другое. Молодой тюменец Владимир Соколов - человек творческого склада, конвейер не приемлет. Однажды его буквально заворожил процесс изготовления лофт-мебели из продольных спилов стволов ценных деревьев с "заливкой" эпоксидной смолой. Дело увлекательное, да непростое. Чтобы освоить его в совершенстве, Владимир год ходил в подмастерьях, и только потом - в партнерстве с товарищем - решился на самостоятельный "заплыв". Все расходы и риски взял на себя. Правда, воспользовался без проволочек предоставленной центром занятости населения субсидией на старт бизнеса. Сумма не ахти какая, но она существенно облегчила бремя расходов на приобретение оборудования, аренду помещения.

О новой столярке и в родном-то городе мало кто знал, а уж в других странах - слыхом не слыхивали. Первые деловые связи с заграницей предприниматель обрел благодаря собственным производственным видео, с любовью снятым и размещенным в Интернете. Скажем, о превращении фрагмента корявого горного карагача в столешницу с причудливым декором. 99,9 процента просмотров - просто из любопытства, ну а иные зрители пожелали стать владельцами изящных вещиц, списались с автором: "Хочу эксклюзив!".

Таким образом - путем установления прямых контактов с частными лицами - за непродолжительный срок Владимир Соколов поставил заказную продукцию в 12 государств. География обширнейшая: от США до Австралии. С прошлой осени список стал пополняться благодаря подготовленной территориальным Центром поддержки экспорта презентации мастерской на международных торговых площадках. Самым негативным опытом для Владимира стало взаимодействие для пересылки заказа с обычной почтой: не каждый покупатель готов ожидать товар 2-3 месяца. Поэтому воспользовался услугами экспресс-доставщика. Они дороже, зато "сокращают" расстояние между производителем и потребителем.

Каковы составляющие успеха? Основные, очевидно, необычность изделий в сочетании с добротностью исполнения

Итак, каковы составляющие успеха? Основные, очевидно, необычность изделий по ряду параметров в сочетании с добротностью исполнения. На зарубежных рынках тысячи предложений от мебельщиков, попробуй-ка выделиться среди них. Ну и "индивидуальный фактор": по словам Соколова, ничего бы не получилось, не будь работа в удовольствие, не давай она ему возможности для творческого самовыражения.

Чемпионат по бизиборду

Следующая история "экспортного прорыва" тоже связана с деревообработкой и началась с попытки молодого человека, в прошлом муниципального служащего из тюменской глухомани, самостоятельно смастерить простую конструкцию посредством нехитрых инструментов.

Федор Будылдин с семьей переехал из таежного села в Тюмень, когда у него было двое малышей. Сейчас их трое, ожидается рождение четвертого. Дети в его жизни - очень важная составляющая, она в значительной степени определила выбор любимого дела. В Тюмени он было продолжил карьеру чиновника, но уже четыре месяца спустя порвал с ней: "Бумаги перекладывать - не по мне". Взял кредит, залез в "игрушечный" бизнес. Только не заладилось. В один из критических для семьи моментов (долги-то висят) заведующая одного из детсадов сказала незадачливому предпринимателю: "Мне нужны вот такие бизиборды. Поставите - заработаете".

Бизиборд - это, цитирую справочник для педагогов, доска с различными элементами для развития мелкой моторики и мышления ребенка. Федор, изучая эскизы, задумался: "Ничего особо сложного. Может, самому взяться?". Купил в гипермаркете фанеру, лобзик, шуруповерт. В помещении размером с кухню начал выпиливать-монтировать.

- Рисковая была затея. Только глаза боятся - руки делают, да и в багаже - диплом инженера-строителя. Кое-какие навыки обрел, когда отцу подсоблял дом ставить. Заказ детсада выполнил в срок, без претензий с его стороны, - вспоминает Будылдин.

Этот опыт подвиг его к организации производства для нужд дошкольных учреждений бизибордов и прочих познавательно-игровых конструкций. Причем таких, чтобы их можно было с гордостью назвать фирменной продукцией, не имеющей аналогов. Федор привлек в команду дизайнеров, психологов, педагогов-методистов, лучшие разработки запатентовал. И тут коронавирус сначала повесил карантинный замок на входную дверь цеха, а затем надолго изолировал его от детсадов, поскольку те в большинстве надолго закрылись. В компании, чтобы выжить, не брезговали никакой работой, даже сколачивали туалеты для дачников. В пик напряжения поступило предложение от организации, специализирующейся на выводе отечественных производителей на мировой рынок. Оно поначалу вызвало недоуменный смех: "Какой сейчас может быть экспорт?!". Вообще-то ранее Федор пробы ради сам отыскал клиента в Казахстане, только контракт обернулся 300-тысячным штрафом от таможни.

- Поплатились за невнимательность - забыли одну бумагу заполнить, - поясняет предприниматель. - И все-таки на исходе весны 2020-го мы не отказались от участия в программе. Два месяца нас натаскивали. В итоге до мельчайших деталей продумали план второго захода в Казахстан.

В одном из крупных городов республики открыли филиал с шоурумом, арендовали склад, объявили о гарантийных обязательствах. Тем самым властям, потенциальным заказчикам дали понять, что иностранный производитель пришел к ним с самыми серьезными намерениями, надолго. Проектом-пионером стало оснащение бизибордами большого детсада в Алматинской области, открывшегося в феврале.

На очереди - Беларусь: в постсоветских республиках проще обосноваться, там система дошкольного образования мало отличается от российской. Ну а в перспективе можно замахнуться и на Европу.

- Почему нет? Шаблонами не мыслим - у нас подобрался творческий народ, - улыбается собеседник.