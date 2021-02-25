Добычу железной руды на новом месторождении ЕВРАЗа под Качканаром будет вести самая современная техника - на днях она впервые зашла в карьер.

Напомним: разработка Собственно-Качканарского месторождения (СКМ) стартовала в ноябре 2020-го. Теперь с помощью новейших мощных машин добыча выйдет на промышленные масштабы: уже в этом году планируется извлечь из недр около пяти миллионов тонн руды, а к 2024-му объем достигнет 13 миллионов тонн в год.

За последний месяц на ЕВРАЗ КГОК поступило девять единиц техники, на их приобретение компания потратила 1,9 миллиарда рублей. Это два бульдозера Comatsu и автогрейдер Caterpillar для содержания дорог, четыре карьерных самосвала БелАЗ грузоподъемностью 240 тонн, фронтальный погрузчик Caterpillar, который будет осуществлять погрузку руды на самосвалы в карьере и в думпкары - на рудоперегрузочном пункте, а также карьерный экскаватор Komatsu, ковш которого вмещает 20 кубометров. Он начнет работать в карьере ориентировочно в июле - до этого предстоит сложная сборка гигантской машины.

Масштаб и уровень технического оснащения новой техники лично оценил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который побывал на СКМ в ходе рабочей поездки в Качканар. Отметим: инвестиционный проект разработки месторождения включен в перечень имеющих стратегическое значение для региона. А для моногорода Качканар развитие градообразующего предприятия ЕВРАЗ КГОК - жизненно важный вопрос. По оценке экспертов, при нынешних объемах производства запасов СКМ хватит примерно на сто лет работы ГОКа и потребителя здешней руды - Нижнетагильского меткомбината (ЕВРАЗ НТМК). Так что начало разработки Собственно-Качканарского месторождения, к которому ЕВРАЗ планомерно подходил на протяжении нескольких лет, действительно стало историческим событием и для компании, и для всего региона.

В 2021 году на СКМ будут сформированы первые пять уступов карьера. Здесь уже построены два рудоперегрузочных пункта на 6,5 миллиона тонн каждый, а для доставки сырья на фабрики проложены новые железнодорожные пути и другая необходимая инфраструктура.

Как сообщили на предприятии, в 2022-2024 годах для Собственно-Качканарского месторождения планируется приобрести еще несколько единиц техники. Всего же на реализацию только первой очереди проекта ЕВРАЗ направит 6,4 миллиарда рублей, здесь будет дополнительно создано 135 рабочих мест.