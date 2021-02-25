На Урале открылась первая школа профессиональных фермеров

В Свердловской области стартовал образовательный проект, который поможет будущим фермерам открыть и вести собственный бизнес в сельском хозяйстве. Учебный курс состоит из теоретической и практической частей общей продолжительностью два месяца. Практика будет проходить на успешных предприятиях АПК. Слушатели, которые успешно завершат обучение и представят бизнес-планы, получат документы государственного образца.

Организаторы "Школы фермера" - Министерство сельского хозяйства РФ, Россельхозбанк, правительство области и Уральский государственный аграрный университет.

По словам председателя правления банка Бориса Листова, главная цель проекта - помочь людям реализовать себя, дать все возможности для запуска и развития собственного бизнеса на селе. Ведь у многих есть большое желание работать, но не всегда хватает знаний и необходимых навыков. Сейчас в Свердловской области 759 работающих крестьянско-фермерских хозяйств, большинство которых занимается растениеводством и животноводством.

- Мы подготовили большой цикл лекций по мясному и молочному животноводству и уверены, что сочетание теоретической базы и практических занятий позволит фермерам достичь в дальнейшем хороших результатов, - говорит ректор вуза Ольга Лоретц.

Первые слушатели курсов - их 20 - и действующие фермеры, и те, кто только мечтает о создании своего дела. Например, Анатолий Карпов уже два года руководит небольшой животноводческой фермой и надеется с помощью полученных в "школе" знаний вывести свое хозяйство на новый уровень.

Программа курса действительно необычна - в нее включили по-своему уникальные, пока непривычные для России специальности, например, сити-фермерство. Организаторы планируют не только провести обучение, но и в дальнейшем поддержать выпускников "Школы фермера" в реализации лучших бизнес-планов.