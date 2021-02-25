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25.02.2021 05:34

Тележка ноу-хау

Тюменские стартапы становятся конкурентоспособными на уровне страны
Текст: Иван Ман (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 40(8391)
51 проект от разработчиков технологических новинок рассмотрел в минувшем году экспертный совет Тюменского технопарка (регионального оператора фонда "Сколково") - рекордное за все время его существования число.

Почти половина получила статус резидентов. Разнообразнее стала региональная палитра: если прежде среди представителей других субъектов РФ абсолютное превосходство было за москвичами, то ныне конкуренцию им составили в числе прочих даже жители далеких окраин страны - Калининграда и Владивостока. Ну а как же идут дела с реализацией инновационных проектов прошлых лет?

Начнем с примера, который понятен даже тем, кто очень далек от IT-технологий. Недавно директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков познакомился с модернизированным вариантом обыкновенной тележки для покупателей магазинов самообслуживания. После чего на своей страничке в соцсети написал: "Такими историями хочется делиться!".

Суть вот в чем. Группа молодых изобретателей задумала избавить "гиперы" и "суперы" от очередей, обыкновенных для них в часы пик. Напрашивающееся решение - увеличить скорость обслуживания на кассах. Это реально, если частично роль оператора-кассира передать… самой тележке, оснастив ее цифровым считывающим устройством, сопряженным с информационной базой торгового предприятия. Наименование и цена каждого товара, общая стоимость высвечиваются на электронной панели. От любого из них можно отказаться, вернув на полку. В завершение остается рассчитаться, подойдя с банковской картой к кассе либо к терминалу самостоятельной оплаты.

- Покупатель доволен: экономит время, отслеживает наполнение корзины. Ретейлер тоже: пропускная способность магазинов растет, а снижение нагрузки на кассиров позволяет решить хроническую проблему нехватки рук для раскладки товаров. Благодаря выигранному в Тюмени гранту свою разработку, не имеющую аналогов в РФ, довели до нужных параметров. Сейчас заходим с ней в сети в западных районах России, а налоги как зарегистрированная в Тюмени фирма отчисляем в местный бюджет, - рассказывает учредитель компании - резидента Тюменского Технопарка Игорь Ушаков.

Поясним: грант в 6 миллионов рублей достался фирме в 2019-м как победителю битвы стартапов на INNOWEEK - ежегодно проводимой в Тюменской области Неделе инноваций.

Это только один из внушительного ряда примеров успешного развития, коммерциализации проектов резидентов Тюменского Технопарка. В той же нише - IT - нашла применение в столичных и других крупных городах предложенная командой Дмитрия Юсупова 3D-технология дистанционного знакомства с недвижимостью и ее продажи. Стартап Rebrandy Consulting, направленный на выявление уязвимостей информсистем, прошел через "сито" "Онлайн-акселератора малого бизнеса Москвы" и нашел венчурного инвестора. В конце 2020-го бизнес-инкубатор Западно-Сибирского инновационного центра совместно с департаментом регионального развития Сколково провел отбор стартапов по направлению "Стратегические и компьютерные технологии и программное обеспечение" для входа в российскую "Кремниевую долину". Зеленый свет дан геоинформационной аналитической системе Geometa и платформе APRbot, создаваемой для ускорения документооборота с помощью методов машинного обучения.

Всего в бизнес-инкубаторе получили поддержку около 80 проектов. 22 тюменские компании стали участниками фонда "Сколково".

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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