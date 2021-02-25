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25.02.2021 12:01
Рубрика: Власть

Тюменская область намерена поставлять овощи на Балтийский флот

Текст: Анастасия Ландышева (Тюменская область)
Программа визита уральского полпреда Владимира Якушева в Тюменскую область в последних числах февраля носит не ознакомительный характер - со многими объектами он знаком с того времени, как возглавлял регион. Тем не менее понять, насколько выросли масштабы производств и с какими темпами на территории развиваются национальные проекты, необходимо. В первый день командировки Якушев посетил три муниципальных района: Ялуторовский, Упоровский и Голышмановский.
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

В селе Киево полномочный представитель президента осмотрел детскую школу искусств, возведенную в прошлом году на средства нацпроекта "Культура". Новое здание больше старого в четыре раза и может одновременно принимать несколько десятков учеников. Тут есть отдельные кабинеты для групповых и музыкальных занятий, удобная хореографическая площадка, классы для юных художников, гончарная мастерская, концертный зал, рассчитанный на сотню гостей.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
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Остановкой в Упоровском районе стал завод по переработке картофеля агрофирмы КРиММ. Кстати, будучи губернатором, в 2017 году Якушев заложил первый камень накануне серьезной стройки. Генеральный директор предприятия Геннадий Рязанов, встречая делегацию, подчеркнул, что если бы не льготное инвестиционное кредитование в размере 25-процентной стоимости проекта, полученное от правительства Тюменской области, то он бы не решился на его реализацию. Вложить в одиночку более 1,2 миллиарда рублей - невероятный риск даже при стабильном развитии компании. "Криммовский" завод по переработке картофеля - первый в России. На площади более 11 тысяч квадратов выпускают картофель по технологии Fresh Cut (очищенный и в кожуре) и по технологии Half-Cooked (пастеризованный), а также овощную нарезку слайсами, дольками, шариками. Своей продукцией агрофирма снабжает крупные торговые сети и детские сады по всей области, комбинат школьного питания в Тюмени. В прошлом году КРиММ не снизил объемов производства и сохранил рабочие места. В скором времени руководство планирует выйти со свежими и пастеризованными овощами на Балтийский флот - это будет еще одна победа местной марки.

В развитии комплекса по выращиванию и переработке бройлеров группы компаний "Руском" заняты сразу две территории - Юргинский район и Голышмановский городской округ. Хотя на предприятии еще идут пусконаладочные работы (готовы комбикормовый завод, племенной репродуктор, инкубатор, убойный цех, пять откормочных площадок), но оно уже вышло на 150 тонн продукции в день и планирует в будущем достигнуть 40 тысяч тонн в год. "Руском" обеспечит население восемью сотнями рабочих мест, а иногородних сотрудников жильем, для чего в поселке Голышманово построили три многоквартирных дома. Председатель совета директоров Темури Латария отметил, что специалистов некоторых направлений они готовы учить и воспитывать в сотрудничестве с Государственным аграрным университетом Северного Зауралья.

- Появление на сельских территориях инновационных предприятий, создание новых рабочих мест на высокотехнологичных агропроизводствах меняет к лучшему качество жизни людей, повышает престиж крестьянского труда, - отметил Владимир Якушев.

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