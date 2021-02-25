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25.02.2021 10:20
Рубрика: Культура

Тюменские художники-монументалисты перевоплотились в мастеров малой формы

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
В самую свирепую метель под вечер в фойе Тюменского Большого драмтеатра включили лампы - чтобы подсветить и высветить новые для этих стен творческие работы очередного художественного проекта. Выставка FORMA - коктейль из акварели, пастели, акрила, графики, фотографии, линогравюры, который смешали, но не взболтали участники объединения "Груша", молодые и свободолюбивые ребята.
Таня и Дина Цехмистер в творчестве не соперницы, а советчицы. Фото: Ирина Никитина Таня и Дина Цехмистер в творчестве не соперницы, а советчицы. Фото: Ирина Никитина
Таня и Дина Цехмистер в творчестве не соперницы, а советчицы. Фото: Ирина Никитина

Вообще-то их конек - роспись интерьеров, фасадов жилых многоэтажек, общественных зданий и сооружений: на исходе прошлого года, например, на улице Федюнинского поселился диптих "Тихие гавани детства", а на Холодильной - огромная иллюстрация к повести Владислава Крапивина "Трое с площади Карронад". Но коль зимой на улице не попишешь, и связи с поклонниками терять не хочется, "Груша" расцвела под крышей храма Мельпомены. "Предполагаю, что до конца сезона, то есть до июня", - комментирует руководитель театрального музея Надежда Васькова.

Надежда Викторовна с присущим ей чутьем на талант за командой руководителя "Груши" Марии Волковой наблюдала издали, потом попросила портфолио, потом… А потом все так быстро закрутилось (оценка, выбор, монтаж), и вот она - выставка-солянка имени 11 авторов.

Фото: Константин Коровин / Из архива Дмитрия шеварова
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- Они все разные, но похожи свежим взглядом на мир, хотя, знаете, работают в обычных техниках. Тут важно другое: осознанное перевоплощение художника-монументалиста в мастера малой формы, - объясняет эксперт. - Творческая молодежь нашего города достойна лучшей доли - им бы всем давно пора в Союзе состоять…

Участницами этого проекта стали Таня и Дина Цехмистер, сестры-погодки. Если первая - акварелист высшей пробы, то вторая - виртуоз пастели и акрила. В работе и по жизни вообще - не соперницы, а подруги. "Вдвоем легче справляться с бумажной рутиной, когда готовишь очередную порцию документов на конкурс или выставку", - шутят художницы.

С "Грушей" в прошлом августе на выставке-однодневке "Плоды" в Александровском саду подружилась Дина. Таня в то время работала на пленэрах в Псковских землях. FORMA понравилась обеим сестрицам, тем более им было что показать: на двоих предоставили 17 еще не засмотренных публикой картин. Но нужно еще больше свежего материала, ведь будущим летом девушки планируют первую персональную выставку в Доме художника в Голышманово.

- Скорей бы потеплело! Так хочется выйти на улицу с мольбертом, чтоб окончательно проснуться, раскачаться и нарисовать весну, - предвкушают тюменки (да, они и говорят часто вместе!).

Между тем

Участником выставки FORMA стал бывший сотрудник МВД, художник-самоучка Владимир Патрушев. Как-то на работе ему поручили нарисовать стенгазету. Мужчина купил краски и с тех пор не может с ними расстаться. Пишет абстрактные картины на огромных холстах.

Фото: Ирина Никитина/РГ
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