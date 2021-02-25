В Челябинске открылся цех по выращиванию сома. Это один из примеров реализации программы, направленной на обеспечение населения местной рыбной продукцией. Ставка делается на развитие садкового рыбоводства, строительство современных технологичных комплексов.

Вот и новую сомовую ферму оснастили по последнему слову: здесь не просто бассейны для разведения рыбы - они оснащены продвинутой установкой замкнутого водоснабжения, работу которой контролирует компьютерная программа. Датчики следят за температурой и качеством воды. Обнаруживаются отклонения - подают сигнал.

- Это сердце фермы, - рассказывает рыбовод фермерского хозяйства Вадим Баранков. - Система не нуждается в участии человека: если один узел выходит из строя, его заменяет другой. Отключится электроснабжение - есть генератор со стабилизатором напряжения, ведь объект нельзя оставлять без электричества, для рыбы нужно постоянно поддерживать определенную температуру.

В этом хозяйстве воду проверяют на кислотность, наличие аммония и аммиака (для сома такая химия - сущий яд). Нейтрализуют вредные вещества специальные бактерии. Кормят обитателей бассейнов "по науке", специальным составом с костной мукой и витаминами, молодь - 12 раз в сутки. За полгода на таком курорте мальки превращаются в полуторакилограммовых рыбин.

- Выращивание сома - перспективное направление, - уверен начальник отдела рыболовства и рыбоводства областного минсельхоза Алексей Екимов. - Эта рыба быстро растет, при этом имеет низкую себестоимость.

Хозяева цеха сейчас подумывают о строительстве мальковой фермы. В нынешнем году рассчитывают продать около 20 тонн товарной рыбы, а с новыми мощностями увеличат показатель впятеро. И хотя сом как рыночный продукт мало знаком челябинцам, если реализовать проект в масштабах области, рынок примет эти объемы, считают эксперты. Но пока самыми популярными в регионе остаются все-таки сиговые и карповые породы, выращенные на южноуральских водоемах. Помимо местных рынков и магазинов их поставляют также в Башкирию, Курган, Свердловскую и Тюменскую области, даже на Дальний Восток.

Весной в озера и прудовые хозяйства Южного Урала выпускают 140 миллионов мальков, чтобы осенью собрать богатый "урожай". Общий вылов рыбы в 2020 году составил 4914 тонн (на 6,8 тонны больше, чем в 2019-м). Несмотря на то что от засухи пострадали открытые водоемы, отрасль поддержали производства, где рыбу выращивают круглогодично, как правило, в бассейнах под крышей: помимо сомовой фермы в регионе работают цех для инкубации икры и подращивания ценных пород в Чебаркуле, цех по выращиванию форели в селе Травники. Для развития этого направления есть стимул: минсельхоз возмещает почти половину капитальных затрат на строительство и оборудование рыбных ферм индустриального типа.