В Свердловской области выбрали 11 территорий для комплексного развития

В Свердловской области в марте планируют принять региональный закон о комплексном развитии территорий (КРТ) и начать осваивать площадки. Наиболее перспективна с этой точки зрения Екатеринбургская агломерация, но предложения готовят также главы Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Уже подобраны 11 территорий, и это не предел.

С самого высокого небоскреба Екатеринбурга, башни "Исеть", вице-премьеру показали один из перспективных участков для реконструкции. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Закон революционный, он позволяет строить и жилье, и нежилые объекты по такой модели, создавать рабочие места. Это совершенно новый подход к формированию генпланов. А главное, серьезно сократится время согласования проектов, - отметил губернатор Евгений Куйвашев.

Продвинутость региона в этом вопросе оценил и вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, Свердловская и Тюменская области готовы одними из первых в стране стартовать с адресными программами сноса и реконструкции многоквартирных домов.

- Комплексное развитие территорий - самый большой резерв. Городу нельзя "расползаться", когда внутри есть депрессивные, плохо используемые участки. Это негативно влияет на экономику, себестоимость, - подчеркнул Хуснуллин.

Напомним, что федеральный закон о комплексном развитии территорий был принят в конце декабря 2020-го. Одна из основных его задач - облегчить инвесторам выкуп старых домов у собственников и последующую реконструкцию квартала, если с этим согласно более половины его жителей. Тем самым города не только поменяют депрессивную среду на современную и комфортную, но и увеличат объем предложений на рынке недвижимости, что позитивно скажется на цене квадратного метра.

В целом по УрФО под комплексное развитие предложено 67 площадок, на них можно возвести 4,5 миллиона квадратов.

- Новый инструмент интересен не только регионам с традиционно большим объемом ввода жилья (Свердловской, Челябинской, Тюменской областям), но и, к примеру, Ямалу, где адресные программы позволят быстрее переселять людей из аварийного фонда, - считает полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.