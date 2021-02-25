"Рейнджерс" без Панарина уступил "Филадельфии"

В отсутствие своей главной звезды Артемия Панарина хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" потерпели поражение от "Филадельфии".

Напомним, после скандального интервью экс-главного тренера "Витязя" Андрея Назарова, обвинившего Панарина в избиении девушки в Латвии в 2011 году, хоккеист на время покинул расположение команды. При этом и клуб и лига Панарина поддержали.

Матч завершился победой "летчиков" со счетом 4:3. В их составе составе отличились Эрик Густафссон, Шейн Гостисбири, Джеймс ван Римсдайк и Кевин Хэйес. В составе клуба из Нью-Йорка хет-трик на счету Криса Крайдера.

Российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 35 из 39 бросков по своим воротам. В другом матче "Тампа-Бэй" со счетом 3:0 переиграла "Каролину". Голкипер "Молний" Андрей Василевский отразил 25 бросков по своим воротам. В нынешнем сезоне он впервые сыграл "на ноль".