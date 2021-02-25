Решетников раскрыл детали новой программы льготных кредитов для бизнеса

Российские банки смогут подать заявки на участие в программе льготного кредитования бизнеса с 9 марта, об этом журналистам заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

С 1 марта в России заканчивается действие программа поддержки бизнеса - так называемая ФОТ 2.0, которая предполагала списание льготных кредитов при сохранении занятости. Всего было выдано 227 тысяч кредитов, что обеспечило защиту 5,2 миллиона рабочих мест.

По словам Решетникова, не все отрасли восстановили свою работу, поэтому правительство разработало программу "ФОТ 3.0". Льготные кредиты будут доступны компаниям, которые участвовали в программе "ФОТ 2.0" и работают в общепите, сферах гостеприимства, сферы развлечения, досуга, спорта и туризма.

"Размер кредита будет зависеть от численности занятых, из расчета минимального размера оплаты труда на 12 месяцев. Конечная ставка по кредиту будет 3%, все остальное банкам будет дотировать государство. В течение первых шести месяцев ни тело кредита, ни проценты можно будет не платить, платеж будет отнесен на вторую часть года", - пояснил Решетников.

По словам министра, по всем кредитам будет выдано поручительство государственного "Внешэкономбанка". В МЭР рассчитывают, что это позволит существенно расширить доступ компаний к кредитованию, поскольку зачастую банки не готовы полностью брать на себя риски в нынешних условиях.