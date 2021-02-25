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25.02.2021 13:52
Рубрика: Экономика

Решетников раскрыл детали новой программы льготных кредитов для бизнеса

Текст: Михаил Загайнов
Российские банки смогут подать заявки на участие в программе льготного кредитования бизнеса с 9 марта, об этом журналистам заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

С 1 марта в России заканчивается действие программа поддержки бизнеса - так называемая ФОТ 2.0, которая предполагала списание льготных кредитов при сохранении занятости. Всего было выдано 227 тысяч кредитов, что обеспечило защиту 5,2 миллиона рабочих мест.

Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС
Мишустин рассказал о новой программе льготного кредитования бизнеса

По словам Решетникова, не все отрасли восстановили свою работу, поэтому правительство разработало программу "ФОТ 3.0". Льготные кредиты будут доступны компаниям, которые участвовали в программе "ФОТ 2.0" и работают в общепите, сферах гостеприимства, сферы развлечения, досуга, спорта и туризма.

"Размер кредита будет зависеть от численности занятых, из расчета минимального размера оплаты труда на 12 месяцев. Конечная ставка по кредиту будет 3%, все остальное банкам будет дотировать государство. В течение первых шести месяцев ни тело кредита, ни проценты можно будет не платить, платеж будет отнесен на вторую часть года", - пояснил Решетников.

По словам министра, по всем кредитам будет выдано поручительство государственного "Внешэкономбанка". В МЭР рассчитывают, что это позволит существенно расширить доступ компаний к кредитованию, поскольку зачастую банки не готовы полностью брать на себя риски в нынешних условиях.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Финансы Банки Правительство Минэкономразвития Господдержка малого бизнеса

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