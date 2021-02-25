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Режиссер "Железного неба" перезапустит хоррор-серию "Джиперс Криперс"

Новости
    25.02.2021, 16:04
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Четвертая часть крайне недурной хоррор-линейки "Джиперс Криперс" обзавелась примерной датой премьеры. Как передает Variery, студия Screen Media, занимавшаяся прокатом и предыдущей части, планирует выпустить картину в прокат по Северной Америке осенью этого года.

Фото: kinopoisk.ru
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Фильм получил подзаголовок "Перерождение" (Jeepers Creepers: Reborn) и авансом любопытен тем, что за постановку там отвечал Тимо Вуоренсола, снявший вполне дикую дилогию "Железное небо". Вторая часть которой, правда, отличается от первой в сильно худшую сторону. Сценарист проекта - Шон-Майкл Арго ("Ковбои вуду").

Лента, согласно актуальной моде, станет для франшизы перезапуском и началом новой трилогии.

Действие ребута, в настоящее время находящегося на стадии постпродакшн, развернется на фестивале в Луизиане, под конец переросшем в кровавую баню.

Первый "Джиперс Криперс" вышел в 2001-м. Сиквел - на следующий год. Третий фильм - только в 2017-м. Все снял Виктор Сальва.

"Железное небо 3", кстати, тоже обещано. Тимо - в деле.

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