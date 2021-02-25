Новости

В Швеции могут ужесточить ограничения из-за риска третьей волны COVID-19 01:42
Вильфанд: Оттепель в центре Европейской России будет хмурой и дождливой 00:52
РФ потребовала от ОБСЕ удержать Киев от военных авантюр в Донбассе 00:40
Тайгеру Вудсу не будут предъявлять обвинения в опасном вождении 00:28
Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США в связи с коронавирусом 00:19
Берлин прокомментировал отказ компаний от работы с "Северным потоком-2" 24.02.2021
На Камчатке может появиться центр подготовки спортсменов 24.02.2021
Виновную в экологической катастрофе дочку "Норникеля" оштрафовали 24.02.2021
Стрелковое лобби подало иск против генпрокурора Нью-Йорка 24.02.2021
Подготовлен проект порядка проведения ОГЭ в 2021 году 24.02.2021
Американские СМИ назвали "Северный поток -2" "очередной победой" Путина 24.02.2021
Бутылка виски продана на аукционе в Британии за миллион фунтов стерлингов 24.02.2021
Алексей Мордашов стал самым богатым российским бизнесменом 24.02.2021
Новый фильм про Человека-паука получил подзаголовок "Нет пути домой" 24.02.2021
В Европе изъята рекордная партия кокаина на миллиарды евро 24.02.2021
Банк России обсудит тарифы на переводы между цифровыми кошельками 24.02.2021
Кабмин отменит наказание за утрату наркотических веществ в медицине 24.02.2021
"Спартак" отзаявил Педро Рошу после перехода Промеса 24.02.2021
Побит рекорд мира в беге на 60 метров с барьерами в закрытых помещениях 24.02.2021
Венесуэла объявила посла ЕС персоной нон грата 24.02.2021
В московском метро задержан "пассажир с гранатой" 24.02.2021
Гондурас зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V" 24.02.2021
Cудно с опасным грузом отбуксируют из Керченского пролива в Турцию 24.02.2021
Роскомнадзор проверит обоснованность блокировки ряда Twitter-аккаунтов 24.02.2021
На МКАД с эстакады упал мужчина 24.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
25.02.2021 00:40
Рубрика: В мире

РФ потребовала от ОБСЕ удержать Киев от военных авантюр в Донбассе

Зарубежным партнерам Киева следует использовать все возможности, чтобы прекратить подготовку украинской армии к новой возможной военной авантюре в Донбассе, считает руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он призвал международных партнеров и внешних кураторов Украины воздействовать на официальный Киев, чтобы побудить нынешнюю администрацию к практическим шагам в интересах мира и гражданского согласия

Фото: REUTERS
Почему на Украине нацисты безнаказанно бьют полицию

"Будет правильно, если зарубежные коллеги задействуют дополнительные возможности, чтобы прекратить подготовку украинской власти и армии к новой возможной военной авантюре, - цитирует ТАСС слова российского дипломата. - Это и послужит прямым свидетельством их приверженности миру на Украине и стабилизации в сфере европейской безопасности".

Он также напомнил, что уже семь лет западные партнеры Киева не стремятся содействовать реальному прекращению военных действий и политическому урегулированию кризиса.

"Напротив, они фактически дают Киеву "зеленый свет" на совершение военных преступлений на востоке Украины, подстрекают к дальнейшему вооруженному насилию, тренируют украинскую армию, накачивают вооружениями и техникой, которая затем оказывается в зоне вооруженного противостояния, - отметил Константин Гаврилов. - Это не способствует снижению военной напряженности, к которой регулярно призывают западные партнеры, и служит поддержкой "партии войны" в Киеве".

В мире В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

Главное сегодня

Путин заявил о попытках поставить Россию под внешний контроль
Минфин перевел часть ФНБ в китайский юань и японскую иену
Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах
Россияне с 1 марта смогут прилететь в Грузию
Миллер переизбран главой правления "Газпрома" еще на пять лет
Украина стала камнем преткновения на пути сооружения "Большой Европы"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются