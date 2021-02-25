РФ потребовала от ОБСЕ удержать Киев от военных авантюр в Донбассе

Зарубежным партнерам Киева следует использовать все возможности, чтобы прекратить подготовку украинской армии к новой возможной военной авантюре в Донбассе, считает руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он призвал международных партнеров и внешних кураторов Украины воздействовать на официальный Киев, чтобы побудить нынешнюю администрацию к практическим шагам в интересах мира и гражданского согласия

"Будет правильно, если зарубежные коллеги задействуют дополнительные возможности, чтобы прекратить подготовку украинской власти и армии к новой возможной военной авантюре, - цитирует ТАСС слова российского дипломата. - Это и послужит прямым свидетельством их приверженности миру на Украине и стабилизации в сфере европейской безопасности".

Он также напомнил, что уже семь лет западные партнеры Киева не стремятся содействовать реальному прекращению военных действий и политическому урегулированию кризиса.

"Напротив, они фактически дают Киеву "зеленый свет" на совершение военных преступлений на востоке Украины, подстрекают к дальнейшему вооруженному насилию, тренируют украинскую армию, накачивают вооружениями и техникой, которая затем оказывается в зоне вооруженного противостояния, - отметил Константин Гаврилов. - Это не способствует снижению военной напряженности, к которой регулярно призывают западные партнеры, и служит поддержкой "партии войны" в Киеве".