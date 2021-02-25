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25.02.2021 20:31
Рубрика: Экономика

Родители детей-инвалидов получат доплаты к пенсии

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8392)
Родители нетрудоспособных инвалидов с детства будут теперь гарантированно получать фиксированную доплату к страховой пенсии. Закон об этом публикует "Российская газета". Ранее право на доплату к пенсии было признано Конституционным судом РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Необходимость такой доплаты объясняется, в первую очередь, тем, что многие родители - опекуны были вынуждены большое количество времени тратить на уход за нетрудоспособными детьми. В свое время это было серьезным препятствием для работы, карьеры, а следовательно, и для получения впоследствии страховой пенсии выше минимального уровня", - поясняет адвокат Александр Мугин.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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Многие люди, у которых на иждивении инвалиды, получают сегодня минимальную пенсию. При этом они продолжают ухаживать за своими взрослыми, но нетрудоспособными детьми-инвалидами. "В то же время, если пособие инвалида превышало доход его опекуна, то суды не признавали права таких опекунов на доплату к страховым пенсиям. Теперь, по сути, в закон внесли правки, которые более точно излагают права опекунов", - уточнил управляющий партнер юридической компании Алексей Гавришев.

Точные размеры доплат будут зависеть от конкретного региона, а также размера страховой пенсии пенсионера и группы инвалидности нетрудоспособного ребенка. Как сообщили в Минтруде, право на гарантированную доплату получат 15 тысяч человек, в бюджете на 2021 год для этого предусмотрено 31,59 млн рублей. То есть средний размер повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии в связи с наличием иждивенца составит 2095,42 рубля.

Экономика Пенсии и пособия Комментарии к документам Господдержка инвалидов

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