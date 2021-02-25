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25.02.2021 14:57
Рубрика: Экономика

Росрыболовство оценило ситуацию на рынке при ограничениях на поставки в Китай

Текст: Татьяна Карабут

Китай принимает российскую рыбу пока в очень ограниченном объеме. Однако патовой ситуации с экспортом нашей рыбы нет, заявил на пресс-конференции глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Фото: Ольга Журман
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По его словам, сейчас китайский порт Далянь возобновил работу по перевалке рыбной продукции, но пока ведет ее только контейнерами. Порт Циндао также ведет отгрузку через контейнеры. Но пропускная способность этих портов в связи с ограничениями заметно снизилась. Сейчас основным пунктом перевалки российской рыбы является порт Пусан в Южной Корее, через который идет "достаточно большое количество рыбной продукции для хранения и дальнейшего транзита в Китай".

"Надеемся, что сейчас китайские коллеги смогут наконец-то выстроить логистические работы портов таким образом, что пропускная способность перевалки контейнеров грузов увеличится в разы. И те суда, которые сейчас находятся на выгрузку, смогут ее осуществить", - сказал Шестаков. Как отмечалось ранее, до закрытия портов в Китай поставлялось около 70% российской рыбы.

Вместе с тем, уже сейчас построенные на территории России в рамках программы инвестиционных квот перерабатывающие заводы дают возможность частично перерабатывать эту продукцию у нас. Затем эта продукция будет отправляться на экспорт, в том числе в Европейский союз.

"Сложной или патовой ситуации нет. Мы смотрели и думали, что ко 2 марту, возможно, не будет хватать мощностей для хранения рыбной продукции и придется останавливать промысел. Но сейчас ситуация выравнивается - часть продукции поехала внутри Российской Федерации", - считает глава Росрыболовства.

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По его словам, сейчас есть запас холодильных мощностей на Дальнем Востоке - около 80% (на 120 тыс. тонн) свободно. Помимо этого, можно загрузить транспортные суда - это еще около 90 тыс. тонн.

"Приостановки промысла не будет. Единственное - снижение объемов добычи сейчас идет. Это обусловлено рядом факторов. Первое - ограничение на выгрузку. Второе - были плохие погодные условия. Надеемся, что за март в рамках минтаевой путины сможем объемы донарастить. То, что недоберем в путину А зимне-весеннюю, сможем выловить в осеннюю путину сезона Б", - пояснил Илья Шестаков.

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