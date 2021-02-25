Росрыболовство оценило ситуацию на рынке при ограничениях на поставки в Китай

Китай принимает российскую рыбу пока в очень ограниченном объеме. Однако патовой ситуации с экспортом нашей рыбы нет, заявил на пресс-конференции глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, сейчас китайский порт Далянь возобновил работу по перевалке рыбной продукции, но пока ведет ее только контейнерами. Порт Циндао также ведет отгрузку через контейнеры. Но пропускная способность этих портов в связи с ограничениями заметно снизилась. Сейчас основным пунктом перевалки российской рыбы является порт Пусан в Южной Корее, через который идет "достаточно большое количество рыбной продукции для хранения и дальнейшего транзита в Китай".

"Надеемся, что сейчас китайские коллеги смогут наконец-то выстроить логистические работы портов таким образом, что пропускная способность перевалки контейнеров грузов увеличится в разы. И те суда, которые сейчас находятся на выгрузку, смогут ее осуществить", - сказал Шестаков. Как отмечалось ранее, до закрытия портов в Китай поставлялось около 70% российской рыбы.

Вместе с тем, уже сейчас построенные на территории России в рамках программы инвестиционных квот перерабатывающие заводы дают возможность частично перерабатывать эту продукцию у нас. Затем эта продукция будет отправляться на экспорт, в том числе в Европейский союз.

"Сложной или патовой ситуации нет. Мы смотрели и думали, что ко 2 марту, возможно, не будет хватать мощностей для хранения рыбной продукции и придется останавливать промысел. Но сейчас ситуация выравнивается - часть продукции поехала внутри Российской Федерации", - считает глава Росрыболовства.

По его словам, сейчас есть запас холодильных мощностей на Дальнем Востоке - около 80% (на 120 тыс. тонн) свободно. Помимо этого, можно загрузить транспортные суда - это еще около 90 тыс. тонн.

"Приостановки промысла не будет. Единственное - снижение объемов добычи сейчас идет. Это обусловлено рядом факторов. Первое - ограничение на выгрузку. Второе - были плохие погодные условия. Надеемся, что за март в рамках минтаевой путины сможем объемы донарастить. То, что недоберем в путину А зимне-весеннюю, сможем выловить в осеннюю путину сезона Б", - пояснил Илья Шестаков.