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25.02.2021 17:37
Рубрика: Экономика

Росрыболовство планирует разрешить "социальное рыболовство"

Текст: Татьяна Карабут
Росрыболовство разрабатывает и планирует уже в 2021 году предложить концепцию "социального рыболовства", заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на пресс-конференции в ТАСС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Суть концепции - в создании рыболовства на базе индивидуального предпринимательства. Предполагается, что ИП будут предоставлены небольшие объемы квот для добычи с ограничениями по размеру используемых судов и видам биоресурсов. При этом ИП будут должны реализовывать эту продукцию через уполномоченные регионами рынки, либо через определенные системы сбора этой продукции, пояснил Шестаков.

Росрыболовство оценило ситуацию на рынке при ограничениях на поставки в Китай

По его оценке, это будет небольшой объем с точки зрения всего промышленного рыболовства. Но позволит создать около 500 новых малых компаний, которые смогут продавать свою продукцию в прибрежных регионах.

"Мы не планируем ограничить их малоликвидными какими-то объектами, мы хотим сделать такой пакет, который был бы экономически оправдан для такого судна и осуществления такого вида деятельности", - добавил Шестаков

Он также отметил, что сейчас прибрежное рыболовство стимулируется с помощью увеличения квот на вылов для предприятий, которые привозят рыбу в свежем, живом и охлажденном виде. Это позволяет увеличить поставки свежей рыбной продукции на внутренний рынок.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минсельхоз Росрыболовство

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