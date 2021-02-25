Росрыболовство планирует разрешить "социальное рыболовство"

Суть концепции - в создании рыболовства на базе индивидуального предпринимательства. Предполагается, что ИП будут предоставлены небольшие объемы квот для добычи с ограничениями по размеру используемых судов и видам биоресурсов. При этом ИП будут должны реализовывать эту продукцию через уполномоченные регионами рынки, либо через определенные системы сбора этой продукции, пояснил Шестаков.

По его оценке, это будет небольшой объем с точки зрения всего промышленного рыболовства. Но позволит создать около 500 новых малых компаний, которые смогут продавать свою продукцию в прибрежных регионах.

"Мы не планируем ограничить их малоликвидными какими-то объектами, мы хотим сделать такой пакет, который был бы экономически оправдан для такого судна и осуществления такого вида деятельности", - добавил Шестаков

Он также отметил, что сейчас прибрежное рыболовство стимулируется с помощью увеличения квот на вылов для предприятий, которые привозят рыбу в свежем, живом и охлажденном виде. Это позволяет увеличить поставки свежей рыбной продукции на внутренний рынок.