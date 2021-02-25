Россияне все чаще оформляют подписку на периодику в интернете

Новости

Прошла презентация базы данных жертв польских повстанцев 19:59
В ОНК подтвердили, что Навальный этапирован в колонию 19:55
Студента-тиктокера отчислили из вуза после танцев на Мамаевом кургане 19:50
В Болгарии предложили вручить Алле Пугачевой премиальные 150 евро 19:36
Мясникович и Рогозин обсудили вопросы кооперации в космической деятельности 19:33
Государственными грантами воспользовалось 278 ИТ-компаний 19:30
Росстат: Средние розничные цены на бензин в январе выросли на 1% 19:01
Вышел русский трейлер нового мультфильма Pixar "Лука" 18:55
ЦБ установил факты манипулирования акциями "Газпрома" и Сбербанка 18:51
Один из создателей "Винни-Пуха" Владимир Зуйков умер от COVID 18:46
Суд на Украине заблокировал более 400 сайтов 18:45
Лидерами по деструктивному контенту правозащитники назвали Twitter и Facebook 18:30
Жителям Подмосковья порекомендовали не ходить под крышами и козырьками 18:13
На Кубе началось массовое производство второй вакцины от COVID-19 17:53
Пассажирские авиаперевозки выросли в январе 17:38
Объявлена дата выхода сериала "Вампиры средней полосы" 17:31
"Спартак" не продаст Бакаева в "Динамо" 17:30
Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве в конце зимы и начале весны 17:24
Четверть доходов ВШЭ направят на поддержку студентов 17:20
Вышел русский трейлер "Армии мертвецов" Зака Снайдера 17:16
Пашинян призвал все политические силы Армении к диалогу 17:14
На строительство дорог дополнительно выделено 100 млрд рублей 17:12
Гнезда ос помогли увидеть древнейший рисунок кенгуру 17:12
Синоптики пообещали москвичам "метеорологические качели" 17:11
Сергей Шойгу провел переговоры с главой минобороны Киргизии 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
25.02.2021 19:21
Рубрика: Общество

Подключите и подпишитесь

Россияне все чаще оформляют подписку на периодику в интернете
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8392)
Пандемия научила россиян оформлять подписку на любимые печатные издания через интернет. Число таких подписок в прошлом году увеличилось вдвое по сравнению с 2019 годом, рассказали в "Почте России".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одновременно тиражи подписных газет и журналов снизились в 2020 году на 10%, а годом ранее - на 15%, рассказали "РГ" в пресс-службе Минцифры. Тенденция связана с переходом аудитории от бумажных носителей к цифровому формату, считают в ведомстве. С пандемией она усилилась. В первом полугодии, по данным министерства, трафик сайтов ведущих российских печатных изданий увеличился на 10-15%. "На пике читательского интереса в период максимальных защитных мер от новой коронавирусной инфекции этот показатель доходил до 50%, а у некоторых изданий трафик увеличивался вдвое", - рассказывают в Минцифры.

Фото: iStock
Минцифры обсуждает с Почтой России софинансирование ИТ-образования

Подписной рынок испытывает трудности не первый год, и не только пандемия тому виной, считают в "Почте России". В 2019 году с рынка ушло Межрегиональное агентство подписки, а в 2020 году закрылись два крупных подписных агентства - "Роспечать" (не путать с Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, - прим. "РГ") и Агентство подписки и розницы.

Их подписные каталоги были представлены в отделениях "Почты России" наравне с подписными каталогами почты. Издания в каталогах могли дублироваться, а цены и другие условия - отличаться. Клиент мог выбирать, из какого каталога оформить подписку.

"Агентства ушли с рынка в декабре 2020 года накануне старта очередного подписного периода, не выполнив своих обязательств перед издателями и подписчиками и оставив крупную дебиторскую задолженность перед "Почтой России", - рассказывают в "Почте России". Компании пришлось в ускоренном режиме заключать новые договоры и включать новые издания в каталог, чтобы помочь издателям выполнить обязательства перед подписчиками, рассказал замглавы "Почты России" Анатолий Кириенко. Издатели, у которых был прямой договор с почтовиками, смогли без проблем войти в новый подписной год.

В самой "Почте России" с 2015 года можно оформлять подписку через интернет. "Онлайн стал надежной поддержкой во время подписной кампании на второе полугодие 2020 года, которая была под угрозой из-за коронавирусных ограничений. Несмотря на все трудности, по итогам года по сравнению с 2009 годом мы подняли продажи подписки на 6%", - отметил Кириенко. Постепенный переход читателей в цифру привел к появлению нового сервиса "Почты России" - подписки на электронные версии печатных СМИ. Сейчас в каталоге 24 таких издания (в том числе "Российская газета"). Список будет расширяться, отмечают в "Почте России".

Несмотря на указанную тенденцию, в Минцифры России обратили внимание, что в некоторых регионах подписные тиражи даже выросли - во Владимирской (+54%) и Оренбургской (+22%) областях, Ямало-Ненецком округе (+12%) и других.

Общество СМИ и соцсети Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Компании Связь Почта России

Главное сегодня

Правительство отложило введение новых правил техосмотра
Песков заявил об отсутствии разговоров в Кремле о переносе думских выборов
Минобороны РФ: Пашиняна ввели в заблуждение о применении "Искандеров" в Карабахе
В ГД внесен проект об отмене ограничений для инвалидов на получение пособий
За сутки в России подтверждено 11 198 случаев COVID-19 в 85 регионах
Врач рассказала о правилах подготовки к вакцинации от COVID-19
Синоптики предсказали холодный март