Россияне все чаще оформляют подписку на периодику в интернете

Одновременно тиражи подписных газет и журналов снизились в 2020 году на 10%, а годом ранее - на 15%, рассказали "РГ" в пресс-службе Минцифры. Тенденция связана с переходом аудитории от бумажных носителей к цифровому формату, считают в ведомстве. С пандемией она усилилась. В первом полугодии, по данным министерства, трафик сайтов ведущих российских печатных изданий увеличился на 10-15%. "На пике читательского интереса в период максимальных защитных мер от новой коронавирусной инфекции этот показатель доходил до 50%, а у некоторых изданий трафик увеличивался вдвое", - рассказывают в Минцифры.

Подписной рынок испытывает трудности не первый год, и не только пандемия тому виной, считают в "Почте России". В 2019 году с рынка ушло Межрегиональное агентство подписки, а в 2020 году закрылись два крупных подписных агентства - "Роспечать" (не путать с Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, - прим. "РГ") и Агентство подписки и розницы.

Их подписные каталоги были представлены в отделениях "Почты России" наравне с подписными каталогами почты. Издания в каталогах могли дублироваться, а цены и другие условия - отличаться. Клиент мог выбирать, из какого каталога оформить подписку.

"Агентства ушли с рынка в декабре 2020 года накануне старта очередного подписного периода, не выполнив своих обязательств перед издателями и подписчиками и оставив крупную дебиторскую задолженность перед "Почтой России", - рассказывают в "Почте России". Компании пришлось в ускоренном режиме заключать новые договоры и включать новые издания в каталог, чтобы помочь издателям выполнить обязательства перед подписчиками, рассказал замглавы "Почты России" Анатолий Кириенко. Издатели, у которых был прямой договор с почтовиками, смогли без проблем войти в новый подписной год.

В самой "Почте России" с 2015 года можно оформлять подписку через интернет. "Онлайн стал надежной поддержкой во время подписной кампании на второе полугодие 2020 года, которая была под угрозой из-за коронавирусных ограничений. Несмотря на все трудности, по итогам года по сравнению с 2009 годом мы подняли продажи подписки на 6%", - отметил Кириенко. Постепенный переход читателей в цифру привел к появлению нового сервиса "Почты России" - подписки на электронные версии печатных СМИ. Сейчас в каталоге 24 таких издания (в том числе "Российская газета"). Список будет расширяться, отмечают в "Почте России".

Несмотря на указанную тенденцию, в Минцифры России обратили внимание, что в некоторых регионах подписные тиражи даже выросли - во Владимирской (+54%) и Оренбургской (+22%) областях, Ямало-Ненецком округе (+12%) и других.