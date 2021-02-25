Российские дипломаты выехали из КНДР на самодельной дрезине

В четверг, 25 февраля, из Северной Корее на родину благополучно вернулись восемь сотрудников посольства РФ в Пхеньяне вместе со своими семьями. В своем Telegram-канале МИД рассказал о перипетиях непростого путешествия российских дипломатов, которые преодолели часть пути на... самодельной дрезине.

Как поведали на Смоленской площади, вначале наши дипломаты целых 32 часа ехали на поезде через территорию КНДР, затем еще пару часов тряслись в автобусе, пока не добрались до границы, которая вот уже больше года закрыта из-за пандемии.

И вот тут началось самое интересное. Поскольку пассажирское сообщение между странами по-прежнему отсутствует, на этом - "самом ответственном" - участке маршрута пригодилась та самая дрезина.

"Надо было заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей - и в путь", - рассказали в МИД.

"Локомотивом" необычной процессии выступил третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а его трехлетняя дочь оказалась самой юной пассажиркой. На самодельной конструкции, которую дипломаты сами толкали, они проехали больше километра, в том числе по мосту через реку Туманная. На видео можно видеть, как повозка благополучно приближается к погранстанции Хасан под радостные возгласы "ура". Там путников уже гостеприимно встретили коллеги и довезли до аэропорта Владивостока, откуда они вылетели в Москву.