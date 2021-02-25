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25.02.2021 21:46
Рубрика: В мире

Российские дипломаты выехали из КНДР на самодельной дрезине

Текст: Екатерина Забродина

В четверг, 25 февраля, из Северной Корее на родину благополучно вернулись восемь сотрудников посольства РФ в Пхеньяне вместе со своими семьями. В своем Telegram-канале МИД рассказал о перипетиях непростого путешествия российских дипломатов, которые преодолели часть пути на... самодельной дрезине.

Фото: AFP
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Как поведали на Смоленской площади, вначале наши дипломаты целых 32 часа ехали на поезде через территорию КНДР, затем еще пару часов тряслись в автобусе, пока не добрались до границы, которая вот уже больше года закрыта из-за пандемии.

И вот тут началось самое интересное. Поскольку пассажирское сообщение между странами по-прежнему отсутствует, на этом - "самом ответственном" - участке маршрута пригодилась та самая дрезина.

"Надо было заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей - и в путь", - рассказали в МИД.

"Локомотивом" необычной процессии выступил третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а его трехлетняя дочь оказалась самой юной пассажиркой. На самодельной конструкции, которую дипломаты сами толкали, они проехали больше километра, в том числе по мосту через реку Туманная. На видео можно видеть, как повозка благополучно приближается к погранстанции Хасан под радостные возгласы "ура". Там путников уже гостеприимно встретили коллеги и довезли до аэропорта Владивостока, откуда они вылетели в Москву.

В мире Восточная Азия Северная Корея

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