По данным Росстата, экономический спад в России в 2020 году составил 3,1 процента - существенно лучше ожиданий. Больше всех пострадали от кризиса домохозяйства, снизившие потребление на 8,6 процента. При этом падение реальных располагаемых доходов населения оценивается Росстатом в 3,5 процента. Отмечается, что к концу года граждане инвестировали в валюту и увеличивали сбережения. То же самое наблюдается и в первые месяцы 2021-го.

Экономический кризис, вызванный пандемией, заставил граждан не только меньше тратить на одежду, путешествия и развлечения, но и экономнее питаться. Многие перешли на более дешевую еду, не обращая внимания на ее качество. В рационе питания среднего потребителя теперь доминируют хлеб, картофель и молочные товары, вытеснив овощи, рыбу, морепродукты и качественный алкоголь. Эксперты прогнозируют дальнейший сдвиг потребительских предпочтений в сторону круп, муки, масла, сезонных овощей и сахара. То же касается непродовольственных товаров и вообще бытового комфорта: потребление снижается, дорогое вытесняется дешевым. По данным глобальной компании Nielsen, отслеживающей потребление товаров повседневного спроса, доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах сейчас составляет 17,7 процента - на 0,8 процента выше среднегодового. А доля товаров премиального ценового сегмента, наоборот, сократилась с 35,8 процента до 34,4. Заметнее всего это коснулось мяса, фруктовых соков, воды, чая, макаронных изделий. Если раньше в низком ценовом сегменте доля макаронных изделий составляла 18,7 процента, то теперь она выросла до 22,8, в продаже шоколадных конфет на развес - с 14 процентов до 15,7, в продаже майонеза - с 7,3 до 9,5. Директор по работе с ретейлерами Nielsen Россия Константин Локтев сказал, что почти четверть респондентов отмечают влияние пандемии и мер, которые были приняты для борьбы с нею, на доходы населения. Он также сообщил, что 66 процентов потребителей заметили повышение цен, а 30 процентов опрошенных стали чаще искать товары со скидкой.

Больше всех пострадали от кризиса домохозяйства, снизившие потребление на 8,6 процента

По данным другого исследования (его провели "Работа.ру" и сервис доставки продуктов "Самокат"), 35 процентов россиян стали меньше тратить на продукты, 27 процентов не заметили изменений в расходах на еду, а 38 процентов увеличили затраты на питание. Из тех, кто экономит на питании, 42 процента респондентов сократили свои расходы более чем наполовину, 27 процентов - на четверть и всего 8 процентов отметили незначительную разницу. Большинство опрошенных (72 процента) сообщили, что стали чаще готовить еду дома, а 64 процента граждан планируют брать еду из дома с собой на работу после окончания пандемии. Активнее всех сокращают расходы пожилые люди и граждане с низкими доходами. Более половины россиян сообщили, что выросли их расходы. Среди причин 33 процента опрошенных назвали рост цен. Выросла также с 28 процентов до 44 доля тех, кто пытается сократить расходы, снизив потребление привычных товаров и услуг. Основная экономия - на продуктах.

По прогнозам экспертов, до уровней марта 2020 года потребительский спрос будет восстанавливаться еще очень долго и восстановится не раньше 2022-го. "Во-первых, для того чтобы вернуть потребительский спрос, нам нужно вернуть тот же уровень занятости, который был до пандемии, - говорит проректор Финансового университета Александр Сафонов. - Соответственно, нам нужно обеспечить рабочими местами не менее 2-3 млн человек. А мы понимаем, что процесс увольнений окончательно еще не завершился".

Снижение потребительской активности продолжается, но эксперты считают, что не все потеряно. "Несмотря на кризис, мы видим, что продолжается рост номинальных заработных плат у работающего населения, - говорит заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов. - Они растут достаточно равномерно по федеральным округам. Даже если учитывать инфляцию, то прирост реальной зарплаты в регионах составит от 3,5 до 5 процентов. Конечно, это создает некоторые убытки для компаний, потому что зачастую они выручку не получают, но зарплаты вынуждены выплачивать, чтобы получать антикризисную поддержку". Однако, по мнению Миронова, остается угроза финансового кризиса. "В настоящее время, - говорит он, - мы наблюдаем пятую глобальную рецессию в реальном секторе начиная с 70-х годов. Но все предыдущие четыре рецессии сопровождались второй волной, связанной с финансовым кризисом. Если это произойдет, то будет новое падение цен на нефть и прочие проблемы для российской экономики. Вряд ли люди это понимают, но все равно чувствуют ситуацию неопределенности".

По прогнозам минэкономразвития, в 2021 году реальные доходы увеличатся на 3 процента

В минувшем году самым активным месяцем потребления ожидаемо стал декабрь. Затем поиздержавшиеся граждане снова начали экономить. Как прогнозирует минэкономразвития, в 2021 году реальные доходы увеличатся на 3 процента и в дальнейшем будут постепенно расти. Согласно же прогнозу Института "Центр развития" НИУ ВШЭ, реальные доходы россиян в 2021 году возрастут на 2,2. Далее рост замедлится до 1,9 процента в 2022 году. "Многолетняя стагнация реальных доходов россиян, сопровождающаяся высоким уровнем неравенства в стране, создает риски снижения доверия к государству и роста недовольства в обществе", - отмечается в докладе "Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития", подготовленном в Институте "Центр развития" НИУ ВШЭ. Справедливым, говорится в докладе, россияне считают экономический рост, который создается за счет включенности всего трудоспособного населения и в рамках которого материальные и нематериальные блага распределяются в интересах всех членов общества.