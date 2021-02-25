Российские географы представили "внутреннюю кругосветку"

В московской штаб-квартире Русского географического общества анонсировали экспедицию "РоссиЯ-2021".

Путешествие разбито на семь этапов: за 283 дня участники преодолеют (пройдут пешком, проплывут на ледоколе и катамаранах, проедут на велосипедах и авто) 34 тысячи километров вдоль границ нашей страны. Проект характеризуется как "беспрецедентный", среди организаторов - РГО, Федерация спортивного туризма и Министерство просвещения.

"Хочу подчеркнуть - экспедиция проходит по инициативе президента России, а мы - исполнители, - объявил журналистам первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров. И уточнил: - Причем те исполнители, которые с огромным удовольствием исполняют это поручение".

По словам организаторов, экспедиция станет чем-то вроде кругосветного путешествия вокруг России. Ее участники условно разбиты на три категории. 1) Постоянный состав: профи из состава членов РГО, фотографов и журналистов. Они пройдут, проедут и проплывут все 32015 км маршрута.

2) Энтузиасты в регионах: ученые, педагоги, спортсмены и физически подготовленные молодые люди (желательно с опытом туристических походов). Их дистанции, конечно, более скромные, от нескольких десятков до нескольких сот километров. Оценочно, таковых наберется до 1,5 тысяч.

3) Все желающие: дети, подростки и взрослые посетят лекции, фильмы, мастер-классы и выставки, которые по ходу продвижения будут организовывать участники экспедиции. Точное число этой категории участников "РоссиЯ" подсчитать сложно, экспедиция пройдет по территории 50 российских регионов. Организаторы говорят об аудитории в 100 тысяч человек. И это по самым скромным оценкам.

"Мы запланировали много мероприятий по маршруту, чтобы все они узнали как можно больше о России. Ведь есть места, куда, кроме как с экспедицией, не попадешь", - заключает Артур Чилингаров.

Артур Николаевич, представляя коллегу-организатора экспедиции Сергея Миронова, дважды (чтобы у присутствующих не осталось и тени сомнения) громко подчеркнул: экспедиция преследует широкий круг целей и задач, это пропаганды красот России, и научных исследования, и вопросы патриотизма. Одному там не будет места: политике. Ни в каких проявлениях. Сергей Миронов - его давний товарищ, отличный спортсмен и заядлый путешественник, и здесь он в качестве председателя Федерации спортивного туризма России.

Миронов подтвердил: экспедиция будет носить познавательный и научный характер, например, по линии Минпросвещения в регионах запланированы видеоуроки по истории и географии: "Одним словом, очень хорошая задача, амбициозная. Хочу пожелать успехов, удачи, и… В добрый путь!".

Старт - из Сочи, из образовательного центра "Сириус". На велосипедах участники проедут до Мурманска с заездом в Крым. В Мурманске пересядут на ледокол и пойдут до Владивостока: 14250 км по Северному морскому пути. Оттуда на авто до границы с Монголией. После чего - пешеходный этап, через хребет Саян к озеру Белин в Тыве. Далее по горным рекам на катамаранах в Кызыл. После этого предстоит особое испытание: нужно проехать несколько тысяч километров на велосипедах. И через Кавказ вернутся в Сочи.

Маршрут экспедиции. Фото: Предоставлено РГО

Теоретически завершение экспедиции запланировано на декабрь, но, как отмечает руководитель экспедиции Константин Мержоев, погода и обстановка может внести коррективы. 283 суток - это условное время. С учетом всех мероприятий, которые пройдут в регионах (прохождение этапа - отнюдь не повод сворачивать выставки и закрывать лектории) путешествие продлится около года. Кроме того, по итогам экспедиции выйдет документальный фильм, работа над которым тоже требует сил и времени. Съемки обещают быть захватывающими, а как раз премьера станет символическим финишем "РоссиЯ". Скорее всего на экраны фильм выйдет через полтора года.

В общем, нужно набраться терпения. Что для организаторов и постоянного состава экспедиции не проблема, терпения и настойчивости им не занимать. Дело в том, что проект был задуман еще в 2019 году и планировался на прошлый, 2020-й. Пандемия внесла коррективы.

Но теперь все готово, время и место старта изменить нельзя: 3 марта. "Хотелось бы этой экспедицией всколыхнуть Россию", - резюмирует руководитель Константин Мержоев.