Российские лыжницы не вышли в полуфинал спринта на ЧМ

Все четыре российские лыжницы выбыли из борьбы за медали в спринте на чемпионате мира в Германии.

Первой в четвертьфинале стартовала Наталья Непряева, которой совсем недавно была проведена операция на сломанной руке. Россиянка не смогла набрать нужные кондиции и в своем забеге показала лишь пятый результат.

Христина Мацокина бежала во втором четвертьфинале, но показала на финише лишь четвертый результат.

Чуть успешнее выступила в своем забеге Юлия Ступак, ставшая третьей. Но и этого не хватило для продолжения борьбы за медали.

Последней пыталась пробиться в полуфинал Татьяна Сорина. Она финишировала пятой.