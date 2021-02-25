Российские лыжники без потерь преодолели квалификацию в спринте на ЧМ

Представители мужской и женской сборных России по лыжным гонкам без потерь преодолели квалификацию в спринте на стартовавшем в Германии чемпионате мира.

Программу открывали соревнования в спринте классическим стилем. По итогам квалификации у мужчин Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Александр Большунов попали в топ-10. Лучший результат показал норвежец Йоханнес Клэбо.

Далее пройдут четвертьфиналы и полуфиналы.

Вышли в основной раунд соревнований и все четыре представительницы женской сборной России - Христина Мацокина, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Наталья Непряева.